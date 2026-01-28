'Documentos TV' se une al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto y estrena 'Una vida, una voz'

En la semana en la que se celebra el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, ‘Documentos TV’ estrena ‘Una vida, una voz’, un documental sobre Lili Leignel, superviviente de los campos de concentración nazis que relata a los jóvenes el horror al que las SS sometieron a millones de judíos.

Lili Leignel es la única superviviente del Holocausto de la región francesa de Nord-Pas-de-Calais. A sus 93 años, ha hablado a más de 100.000 estudiantes a lo largo de su vida sobre las espantosas experiencias vividas en su niñez. “Fui deportada de niña y voy a contar mi historia”, les dice a los estudiantes del mismo colegio donde ella estudiaba

Lili Leignel, superviviente del Holocausto Cercle Bleu/RTVE

Su terrible historia comienza un 28 de octubre de 1943, cuando la policía militar del ejército alemán detiene a toda su familia en su casa. Desde París, les llevaron al campo de concentración nazi de Ravensbrück, al norte de Alemania. Allí comenzó el horror. Después de raparles la cabeza, ponerles los pijamas de rayas y grabarles el número que desde entonces los identificaría, “os describiré cómo era un día cualquiera en un campo de concentración”, relata. Les habla del hambre, la enfermedad, la crueldad con que los nazis les trataban. Lili cuenta minuciosamente la brutalidad que su madre, ella y sus hermanos de nueve y tres años, vivieron en ese infierno en la Tierra. Como ellos, los 76.000 judíos que fueron deportados desde Francia, de los que 11.400 eran niños. Los supervivientes no llegaron a los 4000 y la cifra disminuye considerablemente cuando se habla de los pequeños, de los que tan solo lograron salvarse unos cien. “Seis millones de judíos murieron simplemente por haber nacido”, subraya Lili.

Lili Leignel, durante una de sus conferencias Cercle Bleu/RTVE

“¿Cómo logró sobrevivir a todo aquello?”, le pregunta conmovido uno de los estudiantes. “La verdad es que no lo sé”, le responde. “Un día, unos soldados entraron en nuestro barracón. “Era el 15 de abril de 1945. Eran soldados ingleses que acababan de liberar el campo”, prosigue Lili con su testimonio. “Aún recuerdo la expresión de espanto en los ojos de aquellos soldados”, detalla ante el asombro de los jóvenes. “Hay que evitar que todo lo que sucedió en los campos de concentración vuelva a pasar”, sentencia la superviviente.

“La historia es la que es; debemos trasladarla y transmitirla”, dice el especialista en la Shoá Benoît Falaize. Es lo mismo que piensa Angélique Kaja, profesora de Geografía e Historia del instituto donde la nonagenaria relata sus experiencias del Holocausto. “Se trata de permitir que los alumnos pasen el testigo de esta historia a las generaciones futuras”. Y también es el deseo de Lili. “Cuando ya no viva ningún deportado, serán estos jóvenes, mis pequeños mensajeros, quienes hablarán”, concluye convencida de ello.