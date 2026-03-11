'Documentos TV' estrena 'La ciencia del aburrimiento'

‘Documentos TV’ estrena esta semana ‘La ciencia del aburrimiento’, una investigación que revela la importancia y los efectos que tiene el aburrimiento para las personas. Ofrece los resultados sobre los nuevos experimentos que se han llevado a cabo sobre esta cuestión desde la psiconeurología, la filosofía y la psicología.

El mundo actual impulsado por la productividad, la rapidez y la estimulación constante parece poco propicio para que el aburrimiento entre en escena. Sin embargo, invade a las personas y, en la mayoría de los casos, les hace sentirse muy molestos por la sensación de vacío que provoca. “Mi consejo es sentir ese aburrimiento, pensar en lo que significa y tomárselo en serio”, recomienda la psicóloga de la Universidad de Florida Erin Westgate.

La investigación ha avanzado mucho en los últimos veinte años, pero los científicos siguen fascinados con el aburrimiento porque detrás de esta molesta y dolorosa emoción hay mucho más de lo que se piensa. James Danckert, neuropsicólogo de la Universidad canadiense de Waterloo, lleva años estudiando ese cansancio del ánimo y define claramente los factores más relevantes que lo provocan: “Cualquier cosa repetitiva, lo que no tiene sentido y el mayor desencadenante del aburrimiento es la obligación”.

Para la mayoría de las personas es muy molesto y difícil de soportar. Westgate lo ha comprobado científicamente. “Todos tenemos potencial para tomar malas decisiones y el aburrimiento puede llevarnos en esa dirección”, insiste. Si la persona sufre de aburrimiento crónico, es más fácil caer en adicciones y, para los niños, que no suelen saber gestionarlo, puede tener consecuencias graves. “En la escuela, el aburrimiento es claramente perjudicial”, advierte Thomas Götz, investigador en Educación de la Universidad de Viena. Algo similar ocurre con las personas mayores. Josefa Ros, filósofa especializada en estudios de la Universidad Complutense de Madrid, ha hecho una exhaustiva investigación sobre cómo afecta a los ancianos. “Casi un 30% de las personas que he entrevistado desearían que su vida terminase ya a causa del aburrimiento”, indica.

Fragmento del documental 'La ciencia del aburrimiento' RTVE