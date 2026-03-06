Inma Cuesta y Almudena Ariza visitan 'Al cielo con ella' este domingo

Este 8 de marzo Henar Álvarez recibe en ‘Al cielo con ella’ a dos mujeres que tienen su profesión como una vocación. La actriz Inma Cuesta presenta su serie ‘Si hoy es martes, es asesinato’ y la periodista Almudena Ariza analiza los conflictos internacionales actuales. Henar centra su monólogo en los ataques a las feministas y Clara Ingold será la colaboradora de esta semana.

Ante la idea de que las feministas “odian a los hombres” y "siempre están enfadadas", Henar Álvarez se pregunta qué pasaría si fueran ellos los que sufrieran los ataques, humillaciones y agresiones que sufren las mujeres. ¿Acaso no hay motivos suficientes para el enfado? ¿No deberían estar ellos también indignados? Su conclusión: las feministas no odian a los hombres, simplemente quieren que la sociedad deje de odiarlas a ellas.

La actriz Inma Cuesta presenta su último trabajo, la serie ‘Si hoy es martes, es asesinato’ y cuenta cómo, gracias a un casting, pasó de trabajar en una tienda de ropa a convertirse en una de las protagonistas del musical ‘Hoy no me puedo levantar’. Así cumplió el sueño de la niña que veía las películas de Marisol, ser actriz y cantante. Se muestra orgullosa de tener una calle en su pueblo, Arquillos, y explica el momento berlanguiano al descubrir la placa.Además, nos confiesa quiénes son sus amores verdaderos: sus amigas, aquellas que le han salvado de sus peores infiernos.

La actriz Inma Cuesta en 'Al cielo con ella' ROBERTO MORENO MOYA

Es casi imposible verla en España, por eso es un privilegio que en su corta estancia en nuestro país visite ‘Al cielo con ella’ la periodista de RTVE y corresponsal Almudena Ariza, que analiza los actuales conflictos internacionales. Hablará de la deriva peligrosa que está tomando el mundo. Ella, que ha cubierto guerras y desastres naturales, se muestra aún así optimista porque en medio del horror siempre ha encontrado “almas limpias haciendo cosas buenas”. Ahora informa desde Colombia sobre lo que sucede en América Latina y le ha conquistado la amabilidad del pueblo colombiano.

Almudena Ariza visita el programa en uno de sus pocos días en España ROBERTO MORENO MOYA

La cómica Clara Ingold acude al plató en estado de shock porque, antes de entrar, la han llamado señora. Días antes un carrito de la compra apareció misteriosamente en su casa. Intentando entender qué está pasando en su vida y con su habitual uso del absurdo, se dará cuenta de que ese carro ha venido a enseñarle algo importante.

Y una vez más, el programa pondrá en valor la música en directo con su banda, los Manny Calavera, y sus versiones rockeras.