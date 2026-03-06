'El escarabajo verde' estrena temporada el 8M con 'Mujeres de tierra y sal'

'El escarabajo verde’ estrena nueva temporada en La 2 con un programa titulado ‘Mujeres de tierra y sal’. Coincidiendo con el 8M, Día de la Mujer, el programa dirigido por Dunia Ramiro ofrece un especial para dar voz a oficios del mundo rural en los que, a menudo, las mujeres son invisibilizadas, como es el caso de las mariscadoras, las ornitólogas o las agentes forestales.

‘El escarabajo verde’ habla con mujeres del mundo rural que expresan sus reivindicaciones, quejas y éxitos. Además, el equipo del programa viaja hasta Galicia, donde la Asociación 'Mulleres Salgadas' muestra el duro trabajo que realizan allí las mujeres desde hace décadas, a pesar de que nunca ha sido reconocido.

Mariscadoras en 'El escarabajo verde'

Por otro lado, las 'Lechuzas Pajareras' aseguran que, como ornitólogas, a menudo deben contar con la aprobación de un hombre para que quede constancia de que, realmente, los avistamientos que anotan son ciertos.

Finalmente, el programa pone el foco en el colectivo de mujeres dentro del cuerpo de agentes forestales, que es tan solo del 20%, y reclaman un trato más equitativo e incluso que se consiga adaptar el material de trabajo, como uniformes o arneses.