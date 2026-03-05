La actriz y cantante Ana Belén, madrina de 'Días de Cine'

En la semana del 8 de marzo, ‘Días de Cine’ cuenta con Ana Belén como madrina de lujo. La cantante, directora y actriz, que acaba de estrenar ‘Islas’ en salas, forma parte de la memoria de España y dirigió una película de título muy significativo: ‘Cómo ser mujer y no morir en el intento’.

El programa se pregunta cómo ha cambiado la situación de la mujer en la industria del cine a lo largo de este primer cuarto de siglo. Atrás quedan los tiempos en los que los nombres de mujeres cineastas, como Pilar Miró y Josefina Molina, se contaban con los dedos de una mano. En 2026, el número de mujeres en la industria del cine aún no llega al 50%, pero ha subido de forma significativa en todas las áreas que implica hacer una película o una producción audiovisual.

01h 03 min Días De Cine: Enrevista completa con Ana Belén

Muchos de los grandes títulos llevan el nombre de una mujer en la dirección o en la producción, Para este reportaje ‘Días de Cine’ ha contado con Carlota Álvarez, directora del Festival de Cine por Mujeres; con productoras como Sandra Hermida; o con cineastas como Eva Libertad o Arantxa Echevarría, entre otras. También con estudiantes de la ECAM que se miran en el espejo de mujeres como Carla Simón o Alauda Ruiz de Azúa, o con el presidente de la Academia de Cine, que ofrece un contexto de datos significativos para entender el avance conseguido a lo largo de unas pocas décadas.

En cuanto a los estrenos, destaca ‘¡La novia!’, una nueva versión de la novia de Frankenstein, escrita y dirigida por Maggie Gyllenhaal, y protagonizada por Jessie Buckley, Christian Bale, Peter Sarsgaard, Penélope Cruz y Annette Bening. Además, ‘El mago del Kremlin’, película francesa dirigida por Olivier Assayas; la comedia negra danesa ‘El último Vikingo’ protagonizada por Mads Mikkelsen; la película británica ‘Pillion’, con Alexander Skarsgård; el filme nigeriano ‘La sombra de mi padre’; la película animada ‘La extraordinaria vida de Marcel Pagnol’ de Silvain Chomet; y el thriller estadounidense ‘Cleaner: Rescate vertical’.

Para terminar, el cine español se presenta en las carteleras esta semana con ‘Aves de corral’, película escrita y dirigida por Antonio Vicent, y ‘Caminando conel diablo’, thriller rural de crónica negra escrito y dirigido por Rubén Pérez Barrena y protagonizado por Tamar Novas y Marina Salas. Completan la emisión de esta semana las recomendaciones de ‘Días De Cine’.