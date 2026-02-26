La 2 dedica una noche especial al 8M con el estreno de 'Zero dramas' y 'Al cielo con ella'

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, La 2 estrena el talk show ‘Zero dramas’ el próximo domingo 8 de marzo a las 23:00 horas. Loles León ejercerá de maestra de ceremonias de este divertido debate sobre temas sociales de actualidad, con un ecléctico repertorio de colaboraciones y secciones.

Producido por RTVE en colaboración con Win Win, el formato se aleja del habitual debate encorsetado y traslada a la audiencia a una amigable conversación en la que todo el mundo ofrece su opinión sin filtros, con temas actuales como la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas. Además, entrará en un terreno más íntimo y educativo, pero sin perder la chispa, con una sexóloga y psicóloga para la sección ‘El Consultorio Sexual’. Todos los detalles del programa se darán a conocer en una rueda de prensa el próximo lunes.

La noche del 8 de marzo estará enteramente dedicada a las mujeres en La 2 con una nueva entrega a las 22:00 horas de ‘Al cielo con ella’. El programa de entrevistas de Henar Álvarez, donde el feminismo siempre está presente, volverá esta semana a estar centrado en las mujeres con dos invitadas de lujo: la actriz Belén Cuesta y la periodista Almudena Ariza.

Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' RTVE

La noche especial se completará con la reemisión en ‘Imprescindibles’, a las 21:00 horas, de ‘Lolo Rico. Los poderes de Lolo’, la historia de una mujer adelantada a su tiempo, moderna y valiente, que se estrenó con motivo del 40º aniversario de ‘La bola de cristal’.

La noche se cerrará con ‘Versión Española’, presentado por Cayetana Guillén Cuervo, con la emisión después de ‘Zero Dramas’ de ‘Matria’. La ópera prima de Alvaro Gago estuvo nominada al Goya a la mejor dirección novel y a la mejor actriz para María Vázquez, que ganó la Biznaga de Plata por este papel. Ramona vive en un pueblo gallego sumida en un contexto laboral y personal impredecible. Con múltiples trabajos hace lo que puede para dar un futuro mejor a su hija.