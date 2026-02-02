La 2 presenta sus novedades y redobla su apuesta por la cultura con el magacín en directo para las tardes 'Sukha'

RTVE ha presentado este lunes ‘Sukha’, el nuevo magacín en directo para las tardes de La 2 a partir de este mes de febrero. Dirigido por Miguel Ángel Hoyos y presentado por Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández, potenciará la oferta cultural de la Corporación. La presentación del nuevo programa ha estado arropada por sus protagonistas y las caras más conocidas de La 2, que han desvelado las novedades que arrancan en el canal en el nuevo año, una temporada que apuesta por la literatura, los viajes, la ciencia, la historia o la gastronomía.

Presentación de las novedades de La 2 con Joaquín Reyes, Loles León e Iñaki Gabilondo

Sergio Calderón, director de TVE, ha abierto la rueda de prensa destacando el “momento dulce que atraviesa RTVE, cumpliendo además los requisitos de servicio público. La 2 es además la demostración de que la relevancia es compatible con el servicio público”. Y se ha referido al nuevo magacín de La 2, ‘Sukha’, como una “apuesta rotunda por la cultura”.

“Tenemos toda la ilusión del mundo puesta en este programa que llega en el mejor momento; en un mundo tan convulso, aquí abrimos una ventana a aquellas cosas que nos hacen sentir mejor, a hablar de las cosas que hacen de este mundo un lugar mejor”, ha señalado Urbana Gil, directora del área de Cultura y Sociedad de TVE, sobre el nuevo formato.

Rueda de prensa en Torrespaña de La 2 y Sukha

“En La 2 hay de todo, pero sobre todo una apuesta clara por la cultura”, ha destacado María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE al inicio de la presentación.

‘Sukha’, una mirada a la cultura “curiosa, crítica y disfrutona” Miguel Ángel Hoyos, director de ‘Sukha’, ha definido el programa: “No es diferente, es raro como lo somos todos, y partimos de la convicción de que necesitamos la cultura para mirar el mundo. Ofrecemos una mirada muy amplia a la cultura con curiosidad, crítica y disfrutona”. También han intervenido los presentadores. Pablo G. Batista ha contado que: “Sukha’ es un espacio fabuloso para hablar de cosas que nos hacen felices. Un espacio que necesita la tele, España, y la cultura”. Por su parte, Susana Castañón ha adelantado que “vamos a hacer muchas cosas, debatir, entrevistar y salir a los lugares donde ocurre la actividad cultural.” y Jero Fernández ha destacado que “la salud física y mental va a ser protagonista. El bienestar no es sólo comer bien sino el equilibrio cuerpo mente y emociones.” Foto de familia de La 2 ‘Sukha’ contará con producción propia de RTVE y se realizará desde Prado del Rey con el objetivo de reforzar la vocación de servicio público de la Corporación con una nueva propuesta de divulgación ambiciosa e innovadora. ‘Sukha’, palabra sánscrita, significa felicidad, placer y bienestar, términos sobre los que va a girar este nuevo programa. El uso de múltiples pantallas, las conexiones en directo, el seguimiento de la actualidad con mesas redondas y debates, junto a colaboraciones de expertos, la incorporación de nuevos formatos, la cultura y el arte en vivo, y la interacción con la audiencia serán los elementos clave del nuevo espacio que llegará a principios de febrero a La 2. Los presentadores propondrán a los espectadores una amplia mirada al panorama cultural actual: desde presentaciones en todos los territorios hasta las novedades musicales con conciertos en directo en plató. La salud física y mental y el bienestar tendrá también un espacio importante en este magacín. Habrá hueco además para hablar de divulgación, de viajes, de gastronomía, de medio ambiente, de música y arte en vivo y de actualidad y participación. El equipo de 'Sukha'

Los presentadores de ‘Sukha’ Pablo G. Batista es periodista, guionista y creador de formatos, con una trayectoria trenzada entre la actualidad, la cultura y el humor. Ha trabajado en televisión, radio, podcast y contenidos digitales, destacando por su mirada crítica, su ironía y su versatilidad para combinar los registros de la actualidad y el entretenimiento sin ponerse estupendo. Su peor defecto: no sabe escribir notas biográficas. Susana Castañón es periodista, Master en relaciones Internacionales y Comunicación. Ha trabajado en informativos Telecinco, el Mundo, COPE, Punto Radio, y en la televisión pública asturiana RTPA. Ha estado ligada en los últimos 11 años a los servicios informativos de Televisión Española. Fue coeditora del Telediario Matinal y editora adjunta en el TD 2 que presentaba Ana Blanco. En 2018 se incorporó al área de cultura del Telediario, donde ha podido entrevistar a grandes nombres de la cultura como Madonna, Noel Gallagher, Julian Moore, Matt Dillon o Jeremy Allen White. Jero Fernández está ligado a RTVE desde 1997. Primero, en Andalucía, presentó los informativos territoriales y después, en Madrid, ha presentado el Telediario Matinal y en el Canal 24 Horas. También ha conducido, temporalmente, el Telediario 1, Informe Semanal y ‘Los Desayunos’. En los últimos años, ha presentado programa de salud ‘Saber Vivir’ y ha realizado las conexiones en directo desde la redacción en ‘La Hora de La 1’ y ‘Hablando Claro’. Además, ha sido corresponsal diplomático, redactor del área de Internacional en EL Telediario del Fin de Semana. Fue director de RTVE en Andalucía, editor adjunto del Telediario Matinal y adjunto al área de Nacional del Telediario del Fin de Semana. En 2003, la Junta de Andalucía le entregó el premio ‘Sevilla Joven’ en la categoría de medios de comunicación.

Más estrenos en La 2: Literatura, viajes, ciencia, gastronomía, historia … El año comienza con muchas otras novedades en La 2. Acompañando el estreno de ‘Sukha’ en la rueda de prensa han participado algunos de sus protagonistas. Dentro de su apuesta por la literatura y el lenguaje, La 2 anuncia el gran estreno de ‘La gran aventura de la lengua española’, con Iñaki Gabilondo, un recorrido divulgativo por la historia del español en el que participa el Instituto Cervantes y la Real Academia de la Lengua. Gabilondo ha señalado que participa en dos nuevos programas de La 2 “con todas mis ganas, porque son asuntos en los que creo firmemente. La lengua española, que ha adquirido mucha dimensión y es nuestro principal tesoro”. Iñaki Gabilondo También participa Gabilondo en la docuserie ‘El exilio’, con Alba Flores, que retratará el exilio de miles de españoles tras la Guerra Civil, “un asunto digno de ser planteado y recordar, que nos permitirá hacer justicia a otra de las realidades de nuestro tiempo”. La 2 prepara además ‘Cervantes por el mundo’, un nuevo espacio para conocer el trabajo de las distintas delegaciones del Instituto Cervantes, presentado por Ken Appledorn. La Historia será protagonista en el espacio ‘Aprobado en Historia’, un panel show de divulgación histórica con humor, presentado por Joaquín Reyes: “Lo mío es la divulgación de la chorrada pero aquí, acompañada de historia, es un reto divertido. Queremos presentar la historia de otra manera”. Joaquín Reyes Entre las novedades llega ‘Zero dramas’, presentado por Loles León, un talk show en el que se debatirá de una forma canalla, divertida e irreverente sobre temas muy actuales, como los desnudos de la IA, la esclavitud de la belleza o los nuevos tipos de parejas. Además, contará con una sexóloga y psicóloga para abrir El consultorio sexual. “Somos los que vamos a última hora y ya, cero dramas. Un programa canalla, cañero, divertido y con un consultorio de sexología para las dudas que se siguen teniendo en el tema”, ha explicado Loles León. Los viajes también marcarán la nueva temporada, con programas con una visión actual, y nuevas rutas como la que propone el recién llegado ‘La vuelta al mundo en 80 likes’ con Eva Rojas y Carlo Cuñado; y ‘Sin plan’, un programa de viajes con el aventurero Charly Sinewan. Loles León También viajará Alex O´Dogherty a través de su programa ‘Ríos’: “Me uno al club de los abrumados de estar aquí y presentar este programa tan precioso sobre los ríos de este país, con imágenes espectaculares, en el que conocemos los ríos y la gente que vive ellos”. No faltarán los programas gastronómicos como ‘De tapas por España’, que graba su tercera temporada, con Adrienne Chaballe. “Es una gran suerte y estoy disfrutando mucho España, un país que se conoce mejor desde su barra que desde un mapa”. La ciencia será otro de los pilares de la nueva parrilla de La 2. En primavera volverá, en su edición número 11, ‘Orbita Laika’, con novedades: habrá público y una pareja de presentadores formada por Eduardo Saénz de Cabezón y Ricardo Moure. Y está en preparación ‘No me lo puedo creer’, destinado a analizar los bulos científicos, con Pere Estupinyà, que ha explicado que el programa “es parte de mí, soy escéptico, se consume mucha ciencia, pero no todo es cierto, hay exageraciones bulos… ahí empieza nuestra aventura”. Espacio además para los programas que se dirigen a los más jóvenes, como ‘Generación Cannabis’, serie documental de dos capítulos sobre uno de los problemas más silenciados y devastadores entre los jóvenes: las secuelas que deja la droga ilegal más extendida en España. Aitor Albizua y Egoitz Txurruka

‘Aprender jugando’ En la presentación se ha anunciado un evento que acompañará la llegada de ‘TRIVIAL PURSUIT’, y que se celebrará en La 1. Se llamará ‘Aprender jugando’ y según ha avanzado Sergio Calderón, será una celebración “que acompañará el estreno de ‘TRIVIAL PURSUIT’ y los 35 años de ‘Cifras y letras’, un programa que hace cada noche la mejor audiencia de La 2. Lo vamos a celebrar en una noche en la que vamos a darlo todo para decidir el destino de ‘Trivial”. Egoitz Txurruka, al frente del ‘TRIVIAL PURSUIT’, ha expresado su ilusión ante el nuevo proyecto: “Es el juego de mesa que todos hemos jugado y disfrutado. Vamos a hacerlo espectacular y a lo grande y una dinámica muy conocida. Un orgullo poder hacerlo en RTVE”. Aitor Albizua ha señalado que están “felices con estos dos años de la vuelta a La 2 de ‘Cifras y letras’ y que tanta gente juegue con nosotros. Hay pique, diversión y adrenalina”, ha destacado. El concurso más veterano, ‘Saber y ganar’ seguirá también acompañando a la audiencia cada sobremesa con Jordi Hurtado y Rodrigo Vázquez. Al apartado de concursos de La 2 se suma además el game show ‘Captcha, no soy un robot’, también con Rodrigo Vázquez, con la IA como protagonista y en el que los concursantes deben enfrentarse a una serie de pruebas que requieren ingenio, creatividad y agilidad mental. Un espacio que cuenta con financiación de los Fondos Next Generation EU.