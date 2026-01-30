Paloma San Basilio y Manolo García, invitados este domingo en 'Al cielo con ella'

Dos leyendas de la música visitan esta semana a Henar Álvarez en el plató de ‘Al cielo con ella’. Paloma San Basilio presenta su obra de teatro ‘Dulcinea’ y Manolo García, su nuevo disco en solitario y la gira con El último de la fila. Además, Lamine Thior se estrena como nuevo colaborador del programa.

Henar Álvarez arrancará el programa tirándose de cabeza a uno de los culebrones familiares favoritos de internet: los Beckham. Se declarará sin titubeos del team Victoria y, entre coreografías imposibles y energía de madre en una boda, utilizará el drama celebrity para señalar algo bastante menos frívolo: la tendencia a responsabilizar siempre a las mujeres cuando hay algún lío familiar.

Paloma San Basilio y Henar Álvarez

La primera invitada de la noche será Paloma San Basilio, que llegará demostrando que ser leyenda no está reñido con tener sentido del humor. Repasará sus inicios en TVE como presentadora, esquivará con elegancia el momento más surrealista de su vida, cuando Donald Trump intentó ligar con ella, y presentará su obra de teatro ‘Dulcinea’, que pone en primer plano a uno de los personajes más ninguneados de El Quijote. Paloma asumirá con deportividad que medio país cante con ‘Juntos’ desde hace décadas y celebrará que las buenas canciones sobrevivan a las modas, a los algoritmos y al paso del tiempo mejor que nadie.

Manolo García

Después llegará Manolo García para presentar su nuevo disco en solitario, ‘Drapaires Poligoneros’, y confirmar la vuelta de El último de la fila con conciertos por toda España. Poco amigo de las redes sociales y de cualquier cacharro que se cargue con USB, recordará su etapa más punk, cuando rompía televisores en el escenario con un hacha, y aceptará el reto de Henar de traer ese espíritu al plató… a base de martillo y móviles sacrificados.

La noche servirá además para presentar a Lamine Thior como nuevo colaborador del programa, con una misión muy concreta: desmontar al hombre performativo, ese que se declara feminista nivel Clara Campoamor… pero solo cuando hay cámaras, aplausos y testigos.