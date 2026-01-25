La reina del dating también quiere enamorarse: Luján Argüelles lo intenta en 'Al cielo con ella'

"La reina de los memes de internet". Así ha presentado Henar Álvarez a Lujan Arguelles en Al cielo con ella. La presentadora asturiana ha regresado al programa, tras su visita en junio de 2025, para repasar su trayectoria televisiva, reivindicar su papel en el dating en España, reconciliarse con algunos de los memes más míticos de su carrera y protagonizar uno de los momentazos más divertidos de la noche: un improvisado llamamiento para encontrar pareja.

De Granjero busca esposa a icono del amor en televisión

Luján Argüelles ha repasado su trayectoria como uno de los rostros clave del dating televisivo en España, un terreno en el que lleva moviéndose desde 2009. "No me han dado el diploma, pero llevo años emparejando gente", ha bromeado al recordar formatos como Granjero busca esposa. Para la presentadora, aquellos programas no solo ayudaron a miles de personas a encontrar pareja, sino que también cambiaron el lenguaje de la televisión y marcaron a toda una generación.

La asturiana ha adelantado que ya está trabajando en un nuevo proyecto televisivo, de nuevo muy ligado al universo de las citas, al que ella misma define como "el dating show más grande de la historia". Una idea que, entre bromas, le ha hecho plantearse incluso cambiar de rol. "A lo mejor ahí me convierto en candidata", ha dejado caer, jugando con la posibilidad de pasar de presentadora a participante.

El meme de ‘abril-cerral’ y la reconciliación con internet Entre sus muchos programas, Luján guarda un cariño especial a Password, no solo por el formato, sino por haber protagonizado uno de los primeros memes virales de la televisión española: el famoso "abril-cerral" de Elena Furiase. "Se hizo viral cuando la gente se lo mandaba por correo electrónico", ha recordado. Durante años, la actriz se sintió incómoda con aquel momento, aunque con el tiempo ha acabado abrazándolo. "Cada abril es una campaña de publicidad gratuita", le dijo Luján a Furiase. "Lo único que me da rabia es que no se acuerden más de mí, que era la que tenía un pelo imposible", recuerda entre risas. Pero Password no fue solo un hito por los memes. Luján ha contado que el formato buscaba inicialmente a un presentador masculino y que su elección no fue sencilla. "No me eligieron, fue casi una imposición", ha explicado. Llegó al programa con todo el equipo en contra, en un inicio duro y lleno de resistencias, que con el tiempo se transformó en una de las etapas más recordadas y celebradas de su carrera televisiva.