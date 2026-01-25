La reina del dating también quiere enamorarse: Luján Argüelles lo intenta en 'Al cielo con ella'
- La presentadora de Aria recuerda el día que Mariah Carey la dejó helada
- No te pierdas un nuevo programa de Al cielo con ella de Henar Álvarez los domingos en RTVE Play y La 2
"La reina de los memes de internet". Así ha presentado Henar Álvarez a Lujan Arguelles en Al cielo con ella. La presentadora asturiana ha regresado al programa, tras su visita en junio de 2025, para repasar su trayectoria televisiva, reivindicar su papel en el dating en España, reconciliarse con algunos de los memes más míticos de su carrera y protagonizar uno de los momentazos más divertidos de la noche: un improvisado llamamiento para encontrar pareja.
De Granjero busca esposa a icono del amor en televisión
Luján Argüelles ha repasado su trayectoria como uno de los rostros clave del dating televisivo en España, un terreno en el que lleva moviéndose desde 2009. "No me han dado el diploma, pero llevo años emparejando gente", ha bromeado al recordar formatos como Granjero busca esposa. Para la presentadora, aquellos programas no solo ayudaron a miles de personas a encontrar pareja, sino que también cambiaron el lenguaje de la televisión y marcaron a toda una generación.
La asturiana ha adelantado que ya está trabajando en un nuevo proyecto televisivo, de nuevo muy ligado al universo de las citas, al que ella misma define como "el dating show más grande de la historia". Una idea que, entre bromas, le ha hecho plantearse incluso cambiar de rol. "A lo mejor ahí me convierto en candidata", ha dejado caer, jugando con la posibilidad de pasar de presentadora a participante.
El meme de ‘abril-cerral’ y la reconciliación con internet
Entre sus muchos programas, Luján guarda un cariño especial a Password, no solo por el formato, sino por haber protagonizado uno de los primeros memes virales de la televisión española: el famoso "abril-cerral" de Elena Furiase. "Se hizo viral cuando la gente se lo mandaba por correo electrónico", ha recordado. Durante años, la actriz se sintió incómoda con aquel momento, aunque con el tiempo ha acabado abrazándolo. "Cada abril es una campaña de publicidad gratuita", le dijo Luján a Furiase. "Lo único que me da rabia es que no se acuerden más de mí, que era la que tenía un pelo imposible", recuerda entre risas.
Pero Password no fue solo un hito por los memes. Luján ha contado que el formato buscaba inicialmente a un presentador masculino y que su elección no fue sencilla. "No me eligieron, fue casi una imposición", ha explicado. Llegó al programa con todo el equipo en contra, en un inicio duro y lleno de resistencias, que con el tiempo se transformó en una de las etapas más recordadas y celebradas de su carrera televisiva.
Luján busca novio en directo
El momento más desternillante de la noche ha llegado cuando la conversación ha derivado en su vida sentimental. Soltera desde hace tiempo, Luján Argüelles le ha pedido ayuda a Henar Álvarez para encontrar pareja y ha acabado protagonizando un improvisado casting amoroso en pleno plató. "He pasado del ‘que venga, que tenga y convenga’ al ‘que venga’", ha resumido entre risas.
Ha sido entonces cuando Luján le ha pedido a Henar que ejerza de madrina y la ayude a encontrar pareja. "¿Qué pasa, que ya no me ves con posibilidades?", le ha preguntado, provocando las risas del público. La presentadora no lo ha dudado: se ha levantado del sillón y ha lanzado un alegato directo a cámara en favor de su invitada. "¿Dónde están todos los hombres de 35 que quieren a una mujer guapa, con trayectoria, inteligente, con carácter, con dinero y que ha trabajado mucho en la tele? Por favor, que nos llamen a Al cielo con ella, que necesitamos cerrarle una cita. ¿Así está bien?", ha dicho entre aplausos. Luján, expectante, ha cerrado el momentazo con un "A ver qué pasa…".