Ruth Lorenzo confiesa su decepción al conocer a Mariah Carey: "Rompí a llorar porque me puse supertensa"
- La presentadora de Aria recuerda el día que Mariah Carey la dejó helada
“Primero se hizo famosa en Inglaterra, luego en España y ahora es, como diría La Veneno, conocida mundial”. Así ha presentado Henar Álvarez a Ruth Lorenzo, que ha visitado Al cielo con ella dejando claro que pocas carreras en la música dan para tantas vidas en una sola. “¡Qué ganas tenía de estar yo aquí!”, ha confesado la murciana nada más sentarse en el plató. Cantante, compositora, presentadora de televisión, exconcursante de X Factor, representante de España en Eurovisión, ganadora de MasterChef Celebrity y hasta poseedora de un récord Guinness, Ruth ha repasado su trayectoria con humor, naturalidad y alguna que otra confesión inesperada.
De Murcia a Utah… y de ahí al mundo
Ruth ha recordado cómo su vocación nació muy pronto. Su primer concierto fue nada menos que uno de Montserrat Caballé, cuando apenas tenía ocho años. "Vi cómo el público la miraba y supe que yo quería ser cantante", ha contado. Poco después llegó el gran salto vital: de Murcia a Utah, el corazón del mundo mormón. "Utah es la Murcia de Estados Unidos", ha bromeado, explicando cómo crecer en una familia religiosa y mudarse tan joven marcó su carácter rebelde y su forma de entender la vida.
Más tarde vendría Reino Unido y su explosión de popularidad tras X Factor, con 15 millones de espectadores cada semana. "No pude coger el metro de Londres en casi tres años, iba con escolta", ha recordado. Lo curioso es que, al volver a España, la fama desaparecía de golpe: "Llegaba al aeropuerto de San Javier y no me conocía nadie. Ahí entendí que la fama es circunstancial".
RUTH, su nuevo proyecto musical
Ruth también ha hablado de su presente musical y de RUTH, la banda de rock con la que ha iniciado una nueva etapa artística y con la que se ha reinventado por completo. Un proyecto mucho más orgánico que marca distancia con el pop de sus inicios. "La música orgánica está volviendo a tener un boom", ha defendido, reivindicando el valor de los procesos artesanales y del trabajo en banda, sin artificios.
Eso sí, no ha escondido las dificultades que ha encontrado en el camino. A pesar de llevar toda la vida dedicada a la música, este será su primer año tocando en festivales, con Sonorama y Fortaleza como únicas paradas confirmadas hasta ahora. "Hay prejuicios, vengo de hacer pop y el proyecto es nuevo", ha explicado, agradecida por las primeras puertas que empiezan a abrirse y con la ilusión intacta por llevar RUTH a muchos más escenarios.
El día que Mariah Carey la dejó helada
Entre las anécdotas más surrealistas de su carrera, Ruth Lorenzo ha recordado su encuentro con Mariah Carey durante su etapa en X Factor. Una artista a la que admiraba profundamente y que, sin embargo, terminó dejándola completamente descolocada. "Llegó seis horas tarde, nosotros llevábamos un ritmo infernal y cuando entró hubo que parar el rodaje para retocarla. Nos pidieron incluso que no la tocáramos", ha contado.
La decepción fue tal que Ruth confesó haber roto a llorar antes de conocerla, superada por la tensión y las expectativas. "Era una artista que me hacía muchísima ilusión conocer, vocalmente me encantaba" ha explicado. Con humor, eso sí, ha rematado la historia lanzando una pulla cariñosa: "La voy a congelar…"
Muy distinto fue su recuerdo de Britney Spears, a la que también conoció en el programa. "Olía a un perfume muy dulce", le ha contado a Henar entre risas, recordando incluso el rumor que corría por el plató de que habían cerrado una planta entera del edificio para sus perros. Dos encuentros estelares muy diferentes que confirman que conocer a tus ídolos no siempre sale como imaginas.