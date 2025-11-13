Ruth Lorenzo, cantante: "Decidí que no volvería a dar mi poder a nadie más"

La cantante y compositora Ruth Lorenzo ha remado a contracorriente desde la primera vez que pisó un escenario. Tenía 25 años y llevó la contraria al prestigioso jurado del Factor X británico Simon Cowell. Le fue tan bien que diecisiete años después sigue congregando fans apasionados por allí donde pasa, sea como artista en solitario o como parte de la banda de rock RUTH, el proyecto con el que se ha reinventado.

En Culturas 2, programa disponible en RTVE Play, Ruth Lorenzo presenta Blacksheep el primer álbum de RUTH, que le ha servido de desahogo. “Este disco representa todas esas cosas que tenía dentro de mí y necesitaba decir”, confiesa. “Hace tres años decidí que no volvería a dar mi poder a nadie más. Blacksheep habla de exactamente lo contrario, de retomarlo”, explica.

Volver a las raíces Ruth Lorenzo admite que el camino hasta componer este disco no ha sido sencillo. “Si echo la vista atrás, al inicio de mi carrera, creo que tenía que pasar todo lo que ha pasado para llegar al lugar donde estoy. Tenía que aprender de mi propia historia para llegar a amar el ser una oveja negra”, asegura la cantante, en referencia al título del álbum, Blacksheep. ““ La retrospectiva también ha supuesto una vuelta a las formas analógicas de grabar y componer. “Junté a la banda y nos encerramos en una sala de ensayo. Queríamos ver qué nos salía, vomitar las emociones y los pensamientos intrusivos juntos, pero cuando intentamos grabar las canciones nos dimos cuenta de que con la tecnología actual se perdía la magia”, relata Lorenzo.

Grabar en cintas analógicas “El batería acabó con las manos llenas de callos abiertos, fue muy 'rock and roll'“ Ruth Lorenzo y su banda decidieron grabar el disco en directo en cintas analógicas. Para hacerlo, viajaron hasta los estudios Real World, en Inglaterra. “Nuestro ingeniero de sonido fue Rafa Sardina, que es una eminencia, no sé ni cuántos Premios Grammy tiene”, exclama la cantante. “Decidió venir porque decía que ya no se hacen proyectos de este estilo”, admite. La artista asegura que tanto ella como los músicos perdieron la cuenta de cuántas veces repitieron las canciones durante el registro. “Si grabábamos una toma que no nos gustaba la borrábamos. No nos basábamos en sí estaba bien o mal tocada, sino en nuestra energía. Sergio Bernal, el batería, acabó con las manos llenas de callos abiertos y cuando le propuse que paráramos, me dijo que no, se las enrolló con cinta americana y siguió tocando. Eso fue muy rock and roll”, explica la compositora. ““