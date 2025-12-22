Conoce a los cinco primeros aspirantes de 'ARIA, locos por la ópera'

Los aspirantes de ARIA, locos por la ópera proceden de lugares, edades y trayectorias distintas, pero comparten un mismo objetivo: demostrar que la ópera está más viva que nunca y aborda situaciones y sentimientos con los que todos somos capaces de conectar.

Antes de subirse al escenario y enfrentarse al jurado, conocemos a los primeros cinco concursantes que inauguran la competición: Ginés, Merlyn, Esaú, Klaudya y Álvaro.

Ginés Vargas, el contratenor que rompe moldes Con 28 años, Ginés Vargas llega a ARIA, locos por la ópera dispuesto a sorprender. Natural de Cuevas del Almanzora (Almería), este actor de teatro musical descubrió casi por casualidad su voz lírica interpretando un personaje femenino en el musical Chicago. Desde entonces, decidió dar un giro a su carrera y formarse como contratenor, una tesitura poco habitual que contrasta con su aspecto juvenil y desenfadado. Apasionado de los musicales, de las grandes divas y del pádel surf, Ginés quiere hacerse un hueco en el mundo de la lírica y demostrar que su registro también tiene cabida en los grandes teatros. Ginés, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun José Irún

Merlyn Cruz, una voz forjada entre dos mundos Merlyn Cruz tiene 35 años y una voz que no pasa desapercibida. Mezzosoprano nacida en Cuba, fue primera solista de la Ópera Nacional de su país antes de emigrar a España en busca de nuevas oportunidades. Actualmente, vive en Torrellano (Alicante), donde compagina su carrera como solista con la docencia musical. Espiritual y profundamente conectada con la música, Merlyn echa de menos a su familia, que sigue en Cuba, pero mantiene intacto su sueño: volver a vivir plenamente de la ópera y reencontrarse con los grandes escenarios que marcaron su trayectoria profesional. Merlyn, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun Jose Irun

Esaú Pérez, juventud y talento con proyección A sus 22 años, Esaú Pérez es uno de los concursantes más jóvenes de ARIA, locos por la ópera. Natural de Salamanca y residente en Madrid, este tenor empezó cantando rock con su familia antes de descubrir su verdadera vocación tras participar en Prodigios. Actualmente estudia canto lírico en la Escuela Superior de Canto de Madrid y compagina su formación con aficiones propias de su generación, como los videojuegos o el gimnasio. Llega al concurso con la ambición de demostrar que la ópera también pertenece a los jóvenes y que su primera experiencia televisiva solo fue el comienzo de un largo camino. Esaú, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun Jose Irun

Klaudya, reinventarse para volver a cantar Klaudya tiene 34 años y una historia marcada por la reinvención. Soprano lírico-ligera nacida en Málaga, descubrió muy pronto que la ópera reunía todo lo que le apasionaba. Se trasladó al extranjero para estudiar y empezar su carrera, pero una situación personal complicada la obligó a regresar y a alejarse temporalmente de la música. Ese parón supuso un punto de inflexión en su vida. Tras superar una depresión, Klaudya decidió reencontrarse con su voz. Actualmente trabaja cantando en restaurantes y hoteles, esperando una nueva oportunidad para volver a la ópera y a los grandes escenarios. Klaudya, concursante de 'ARIA, locos por la ópera' Jose Irun José Irún