Isabel Rey, Virginia Martínez y Zapata Tenor buscarán la excelencia en 'ARIA, locos por la ópera'

Para encontrar a la nueva gran estrella de la ópera en España, ARIA, locos por la ópera contará con un jurado que combina técnica, experiencia escénica y capacidad pedagógica. El programa ha reunido a tres figuras imprescindibles de la música clásica: la soprano Isabel Rey, la directora de orquesta Virginia Martínez y Zapata Tenor. Ellos serán los encargados de valorar y guiar a los aspirantes a lo largo programa para ayudarles a alcanzar la excelencia. El jurado valorará no solo la calidad vocal, también la disciplina, la versatilidad interpretativa y la capacidad escénica de los aspirantes.

Isabel Rey: trayectoria internacional en la lírica Isabel Rey aportará al jurado la experiencia de una carrera iniciada a edad temprana, con solo seis años, que la llevó a realizar su primera gira de recitales con 17 años. Desde su debut operístico en 1987, ha pisado los escenarios más importantes del mundo compartiendo cartel con figuras como Montserrat Caballé, Alfredo Kraus, Carlos Álvarez o José Carreras. Su formación y el dominio de siete idiomas le han permitido abordar más de 80 títulos operísticos a lo largo de su trayectoria. En 'ARIA, locos por la ópera' su papel será fundamental no solo como juez, sino como profesora y mentora de los aspirantes. Isabel Rey desarrolla también una labor pedagógica y ha formado a intérpretes que actualmente desarrollan carreras internacionales.

Virginia Martínez: la batuta que marca el ritmo La perspectiva desde el podio la pondrá Virginia Martínez, una directora de orquesta con proyección internacional. Formada en el Conservatorio de Viena con Matrícula de Honor, ha dirigido formaciones tan prestigiosas como la Orquesta de la Radio de Viena, la Orquesta Nacional de España o la Filarmónica de Calgary en Canadá. Martínez conoce bien la responsabilidad de liderar: ha sido Directora Asistente en el Gran Teatre del Liceu, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y la Orquesta de Valencia, y ha estado al frente de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia durante 11 temporadas. Además, ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el de "Mujer Murciana del Año 2018" por su labor acercando la música clásica a los más jóvenes.