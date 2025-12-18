"Berghain" de Rosalía suena en 'La Revuelta' en las voces de ARIA, adelanto de lujo del nuevo programa de Ruth Lorenzo

Son buenos tiempos para la lírica. ARIA, locos por la ópera, es el nuevo talent show de RTVE, presentado por Ruth Lorenzo, que dará a diez cantantes líricos la oportunidad de encontrar su lugar en el complicado mundo de la ópera. La cantante murciana, que presenta también su nuevo disco, Blacksheep, visita La Revuelta para dar a conocer este nuevo formato que se distribuirá en cuatro galas cargadas de emoción y tensión. Y algunos de los concursantes han sorprendido a David Broncano y a todo el público desde el palco con una interpretación de “Berghain”, la canción de Rosalía, como aperitivo de lo que nos espera en ARIA.

El “Berghain” de Rosalía suena en La Revuelta Con un enfoque didáctico y renovador, ARIA es un formato pensado tanto para la audiencia amante de la ópera como para quienes se acercan a ella por primera vez. Habrá actuaciones solistas y grupales y hasta 70 músicos en directo y, según las palabras de su presentadora, Ruth Lorenzo, el nivel de los concursantes será muy elevado. “Dios me libre de ser jueza de esto”, expresaba la cantante murciana en su visita a La Revuelta. De ese papel se encargarán la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata y la directora de orquesta Virginia Martínez. Y, como adelanto de lo que se podrá ver en el concurso, algunos de los participantes han interpretado desde el palco un fragmento de “Berghain” de Rosalía, una de las culpables de este nuevo resurgir de la música lírica.