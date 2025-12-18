María Galiana desvela su placer oculto a sus 90 años y como "abuela de España" | La Revuelta, directo

El de María Galiana es uno de los casos más extraordinarios del panorama actoral español. Maestra hasta los 65 años, no fue hasta el año 2000, una vez jubilada como docente, cuando arrancó su carrera interpretativa y dio vida a Herminia de Cuéntame cómo pasó, el personaje que la convirtió en la abuela de España. Ahora, a sus 90 años, para ella es “un orgullo poder decir que llevo 25 años trabajando después de jubilarme”. Sigue participando en series y películas y haciendo giras de teatro por todo el país, no utiliza las redes sociales porque no las necesita, “con perdón para quienes consideren que eso es ser famoso”, y se define como “muy comilona: me gusta lo clásico y lo exquisito”, salvo los intentos de innovación que se convierten en “porquerías, guarrerías y mamarrachadas”.

María Galiana se disculpa con la Guardia Civil Lo que tampoco ha dejado de hacer a su edad es una de sus pequeñas pasiones, conducir: “Me gusta muchísimo. Ya he renovado mi carnet este año”, celebraba María Galiana que, aunque lleva “audífonos porque estoy sorda”, asegura que ve “muy bien” al volante. De hecho, como si de una travesura se tratase, confesaba a David Broncano que “en cuanto puedo, me voy a la playa, aunque no pueda contarlo porque a mi edad no está permitido”. Hace ya más de 60 años que tiene el permiso de conducción, pero recuerda cómo, en aquel momento, ni siquiera tuvo que hacer examen teórico: “Te ponían unos bolardos y tenías que aparcar”. Una preparación tan mínima que, tiempo después, la Guardia Civil le dio el alto porque llevaba puestas las luces largas, "y yo ni sabía lo que eran las cortas y las largas”. Precisamente a la benemérita ha pedido perdón públicamente desde La Revuelta, ya que su personaje en la serie Atasco les insulta “con todas las letras, los pongo a parir”, bromeaba la actriz, a quien le encanta volver al programa para “que la gente sepa las cosas que hago”. Como la obra de teatro Yo solo quiero irme a Francia, en la que se aborda “la ilusión que podía suponerle a una mujer marcharse de España, en la época en la que no había ninguna posibilidad más que estar sometida”.