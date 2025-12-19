RTVE estrena el talent show 'ARIA, locos por la ópera' el 22 de diciembre

RTVE estrena el próximo 22 de diciembre una de sus grandes apuestas de la programación navideña, ‘ARIA, locos por la ópera’. Presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage, el talent show dará a conocer en esta primera gala a cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera

En la gala de estreno, los concursantes interpretarán cinco arias legendarias: ‘Lascia ch’io pianga’ (Rinaldo), ‘La donna è mobile’ (Rigoletto), ‘Habanera’ (Carmen), ‘Quando me’n vo’ (La Bohème) y ‘Nessun dorma’ (Turandot). Cantarán también el famoso brindis de la Traviata, y todo ello acompañados por la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Como broche de oro, esta gala contará con una actuación de Ruth Lorenzo.

Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.

Ruth Lorenzo RTVE

Así es ‘ARIA, locos por la ópera’ El programa mostrará el riguroso proceso para convertirse en cantante de ópera. Constará de cuatro galas y contará con intérpretes con una sólida formación musical. Un viaje lleno de emociones y tensión, en el que solo uno de ellos se alzará con la victoria. Ofrecerá actuaciones solistas y grupales de las arias más conocidas y se dirige a un público amplio: desde amantes de la ópera hasta aquellos que se acercan por primera vez al género lírico. Además, tendrá un enfoque didáctico y fresco: el público descubrirá las historias que hay detrás de las grandes arias con la ayuda del actor, pianista y creador de contenido Mario Marzo, que realizará una personal introducción de cada obra. También participarán destacados cantantes españoles ajenos al universo operístico, como la propia Ruth Lorenzo, Juanjo Bona y Melani García, que interpretarán piezas muy populares adaptadas a la lírica. Juanjo Bona, junto a Ruth Lorenzo RTVE