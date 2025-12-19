RTVE estrena el talent show 'ARIA, locos por la ópera' el 22 de diciembre
- Los cinco primeros aspirantes interpretarán arias tan legendarias como ‘Habanera’ o ‘Nessun dorma’
- Presentado por Ruth Lorenzo, junto a Juanjo Bona en el backstage, y con un jurado de grandes profesionales de la música
- Estreno: lunes 22 de diciembre, a las 21:40 horas en La 1 y RTVE Play
RTVE estrena el próximo 22 de diciembre una de sus grandes apuestas de la programación navideña, ‘ARIA, locos por la ópera’. Presentado por Ruth Lorenzo, acompañada de Juanjo Bona en el backstage, el talent show dará a conocer en esta primera gala a cinco cantantes líricos que luchan por encontrar su hueco en el exigente mundo de la ópera
En la gala de estreno, los concursantes interpretarán cinco arias legendarias: ‘Lascia ch’io pianga’ (Rinaldo), ‘La donna è mobile’ (Rigoletto), ‘Habanera’ (Carmen), ‘Quando me’n vo’ (La Bohème) y ‘Nessun dorma’ (Turandot). Cantarán también el famoso brindis de la Traviata, y todo ello acompañados por la orquesta Franz Schubert Filharmonia, dirigida por Tomàs Grau. Como broche de oro, esta gala contará con una actuación de Ruth Lorenzo.
Los cinco primeros aspirantes se someterán a la voluntad del jurado fijo del programa, compuesto por tres grandes profesionales del mundo de la música: la soprano Isabel Rey, el tenor José Manuel Zapata (Zapata Tenor) y la directora de orquesta Virginia Martínez. A ellos se sumará un juez secreto, cuya identidad solo será desvelada en la gala final.
Así es ‘ARIA, locos por la ópera’
El programa mostrará el riguroso proceso para convertirse en cantante de ópera. Constará de cuatro galas y contará con intérpretes con una sólida formación musical. Un viaje lleno de emociones y tensión, en el que solo uno de ellos se alzará con la victoria.
Ofrecerá actuaciones solistas y grupales de las arias más conocidas y se dirige a un público amplio: desde amantes de la ópera hasta aquellos que se acercan por primera vez al género lírico. Además, tendrá un enfoque didáctico y fresco: el público descubrirá las historias que hay detrás de las grandes arias con la ayuda del actor, pianista y creador de contenido Mario Marzo, que realizará una personal introducción de cada obra. También participarán destacados cantantes españoles ajenos al universo operístico, como la propia Ruth Lorenzo, Juanjo Bona y Melani García, que interpretarán piezas muy populares adaptadas a la lírica.
Un formato de éxito internacional
‘ARIA, locos por la ópera’ es un formato original creado por la productora de Países Bajos Medialane. Se han emitido tres temporadas en la cadena pública holandesa NPO1 y se prepara una cuarta. La española es la primera adaptación internacional y está producida por RTVE en colaboración con Gestmusic (Banijay Iberia).
Distribuido internacionalmente por Medialane, fue emitido por primera vez en 2021 por la cadena pública holandesa NPO1. ‘ARIA’ reunió a 1,2 millones de espectadores en su final, alcanzando una cuota de pantalla del 20,4%. Desde entonces, se han producido dos nuevas ediciones, consolidando la popularidad y el prestigio del programa entre el público.