RTVE triunfa en audiencias con el anuncio de las Campanadas de la mano de Chenoa y Estopa
- La entrevista de Pepa Bueno en el TD2 reunió a una media de 1.727.000 personas, un 14,5% y más de 1,9 millones de espectadores únicos
- El impacto de la noticia en las redes de RTVE superó los dos millones de visualizaciones
RTVE desveló anoche una de las grandes sorpresas de su programación navideña, los presentadores de las Campanadas 2026: Chenoa y Estopa. Y lo hizo con una acción promocional que incluyó un anuncio en las pantallas luminosas de la Plaza del Callao de Madrid y una conexión en el Telediario 2 con Chenoa y Estopa en el balcón de la Puerta del Sol.
La entrevista de Pepa Bueno a Chenoa y a los hermanos Muñoz en el TD2 fue seguida por 1.727.000 espectadores, 14,5% de cuota y 1.906.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario fue el espacio más visto de La 1, con 1.561.000 seguidores, un 13,4% y casi tres milones de espectadores únicos, que crecieron hasta 1.643.000, 14,1% y 3.163.000 en su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas.
La noticia alcanzó un gran impacto en las redes sociales de RTVE, con más de dos millones de visualizaciones y 66.500 interacciones. La red social que lidera estás visualizaciones es Facebook con el 34,5% seguido por X con el 27,6%.
El contenido más visto fue el post “Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE” en el perfil de Facebook de La 1, con 700.000 visualizaciones.
Campanadas con Chenoa y Estopa
Desde el mismo balcón de la Puerta del Sol que ayer pisaron por primera vez, Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas el 31 de diciembre en todos los canales de RTVE
La cantante y presentadora de ‘The Floor’, el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, y del programa revelación de la temporada ‘Dog House’, debutará en las Campanadas de Televisión Española. Por su parte, los hermanos José y David Muñoz vuelven a RTVE tras su éxito la pasada Nochebuena con el especial musical con más audiencia desde 2006.