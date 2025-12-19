RTVE triunfa en audiencias con el anuncio de las Campanadas de la mano de Chenoa y Estopa

RTVE desveló anoche una de las grandes sorpresas de su programación navideña, los presentadores de las Campanadas 2026: Chenoa y Estopa. Y lo hizo con una acción promocional que incluyó un anuncio en las pantallas luminosas de la Plaza del Callao de Madrid y una conexión en el Telediario 2 con Chenoa y Estopa en el balcón de la Puerta del Sol.

La entrevista de Pepa Bueno a Chenoa y a los hermanos Muñoz en el TD2 fue seguida por 1.727.000 espectadores, 14,5% de cuota y 1.906.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario fue el espacio más visto de La 1, con 1.561.000 seguidores, un 13,4% y casi tres milones de espectadores únicos, que crecieron hasta 1.643.000, 14,1% y 3.163.000 en su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas.

La noticia alcanzó un gran impacto en las redes sociales de RTVE, con más de dos millones de visualizaciones y 66.500 interacciones. La red social que lidera estás visualizaciones es Facebook con el 34,5% seguido por X con el 27,6%.

El contenido más visto fue el post “Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE” en el perfil de Facebook de La 1, con 700.000 visualizaciones.