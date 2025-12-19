Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Comunicación RTVE

RTVE triunfa en audiencias con el anuncio de las Campanadas de la mano de Chenoa y Estopa

  • La entrevista de Pepa Bueno en el TD2 reunió a una media de 1.727.000 personas, un 14,5% y más de 1,9 millones de espectadores únicos
  • El impacto de la noticia en las redes de RTVE superó los dos millones de visualizaciones
Para todos los públicos Entrevista con Estopa y Chenoa, presentadores de las campanadas en TVE: "Vamos a hacerlo con toda la ilusión" | Ver ahora
Entrevista con Estopa y Chenoa, presentadores de las campanadas en TVE: "Vamos a hacerlo con toda la ilusión"
PRENSA RTVE

RTVE desveló anoche una de las grandes sorpresas de su programación navideña, los presentadores de las Campanadas 2026: Chenoa y Estopa. Y lo hizo con una acción promocional que incluyó un anuncio en las pantallas luminosas de la Plaza del Callao de Madrid y una conexión en el Telediario 2 con Chenoa y Estopa en el balcón de la Puerta del Sol.

La entrevista de Pepa Bueno a Chenoa y a los hermanos Muñoz en el TD2 fue seguida por 1.727.000 espectadores, 14,5% de cuota y 1.906.000 contactos en La 1 y el Canal 24 horas. El Telediario fue el espacio más visto de La 1, con 1.561.000 seguidores, un 13,4% y casi tres milones de espectadores únicos, que crecieron hasta 1.643.000, 14,1% y 3.163.000 en su emisión en simultáneo con el Canal 24 horas.

La noticia alcanzó un gran impacto en las redes sociales de RTVE, con más de dos millones de visualizaciones y 66.500 interacciones. La red social que lidera estás visualizaciones es Facebook con el 34,5% seguido por X con el 27,6%.

El contenido más visto fue el post “Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE” en el perfil de Facebook de La 1, con 700.000 visualizaciones.

Campanadas con Chenoa y Estopa

Desde el mismo balcón de la Puerta del Sol que ayer pisaron por primera vez, Chenoa y Estopa presentarán las Campanadas el 31 de diciembre en todos los canales de RTVE

La cantante y presentadora de ‘The Floor’, el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, y del programa revelación de la temporada ‘Dog House’, debutará en las Campanadas de Televisión Española. Por su parte, los hermanos José y David Muñoz vuelven a RTVE tras su éxito la pasada Nochebuena con el especial musical con más audiencia desde 2006.

RTVE

anterior siguiente
Es noticia: