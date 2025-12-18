Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE

La cantante y presentadora Chenoa y el dúo musical Estopa unirán su talento y carisma el 31 de diciembre para acompañar a la audiencia de RTVE en las Campanadas de bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol de Madrid.

A las puertas del 70º aniversario de Televisión Española y de su 25º aniversario como artista, Chenoa debuta en las campanadas de TVE, cadena en la que ha sido una de las grandes protagonistas este año como presentadora de dos formatos de éxito: ‘The floor’, el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, que ya prepara su segunda entrega, y el emocionante espacio de adopción ‘Dog House’, programa revelación de la temporada.

Los hermanos Muñoz vuelven a La 1, donde ya celebraron la pasada Navidad sus 25 años de carrera con un especial en la Nochebuena que arrasó en audiencia: 2.250.000 espectadores, 25,1% de cuota y 4,2 millones de espectadores únicos.