Chenoa y Estopa darán las Campanadas en RTVE
- La cantante y presentadora de ‘The Floor’, el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, y del programa revelación de la temporada ‘Dog House’, debuta en las Campanadas de Televisión Española
- Los hermanos Muñoz vuelven a RTVE tras su éxito la pasada Nochebuena con el especial musical con más audiencia desde 2006
- El 31 de diciembre, en directo, en todos los canales de RTVE
La cantante y presentadora Chenoa y el dúo musical Estopa unirán su talento y carisma el 31 de diciembre para acompañar a la audiencia de RTVE en las Campanadas de bienvenida a 2026 desde la Puerta del Sol de Madrid.
A las puertas del 70º aniversario de Televisión Española y de su 25º aniversario como artista, Chenoa debuta en las campanadas de TVE, cadena en la que ha sido una de las grandes protagonistas este año como presentadora de dos formatos de éxito: ‘The floor’, el concurso quiz más competitivo en el prime time de La 1 en los últimos 23 años, que ya prepara su segunda entrega, y el emocionante espacio de adopción ‘Dog House’, programa revelación de la temporada.
Los hermanos Muñoz vuelven a La 1, donde ya celebraron la pasada Navidad sus 25 años de carrera con un especial en la Nochebuena que arrasó en audiencia: 2.250.000 espectadores, 25,1% de cuota y 4,2 millones de espectadores únicos.
Campanadas musicales
Chenoa es una de las figuras más queridas y reconocidas en el ámbito de la música y la televisión nacionales. Ha hecho gala de su carisma y su frescura en el concurso de La 1 ‘The Floor’, que prepara el próximo estreno de su segunda edición tras liderar la noche de los miércoles con su primera entrega. También triunfó este verano en La 1 con el emocionante formato 'Dog House', donde mostró su faceta más solidaria, que actualmente refuerza como protagonista de la campaña ‘Un Juguete, Una Ilusión’, de RTVE.
Su sólida trayectoria televisiva comenzó en 2001, en la primera edición de ‘Operación Triunfo’. En los últimos años ha sido colaboradora del espacio de La 1 ‘La Noche D’, y ha presentado especiales de Navidad en RTVE como ‘Feliz 2021’ y ‘Feliz 2023’.
Los hermanos David y José Muñoz forman desde hace más de 25 años el dúo Estopa. Una trayectoria imparable, con el pop flamenco y la rumba catalana como bandera, que siempre ha gozado del cariño del público, fiel al estilo de sus canciones y letras y enamorado del carisma y la naturalidad de los de Cornellà.
Un concurso de cantautores les permitió grabar su primera maqueta y en 1999 publicaron su primer álbum, 'Estopa', toda revolución en la música popular española. Tanto este disco como el siguiente, ‘Destrangis’, lograron cifras de venta millonarias. En 2024 publicaron su décimo álbum, ‘Estopía’, y celebraron sus bodas de plata con una gran gira de conciertos y un especial en la Nochebuena de La 1 que arrasó en audiencia: 2.250.000 espectadores y 25,1% de cuota, el dato más alto desde 2006, y más de 4,2 millones de contactos.
Chenoa y Estopa unirán su talento en las Campanadas de RTVE, que el año pasado fue líder indiscutible, con 5.958.000 espectadores y un 38,7% de cuota, 10.6 puntos más que la siguiente opción.
Una hora después después de la retransmisión de la Puerta del Sol, RTVE ofrecerá en directo las Campanadas desde Santa Cruz de Tenerife, donde también la música será la protagonista con los cantantes NIA y st. Pedro y el periodista de Telecanarias Miguel Ángel Guerra para dar la bienvenida al nuevo año.