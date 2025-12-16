'Hasta el fin del mundo' afronta una etapa marcada por las dificultades económicas y de salud

En la séptima etapa de ‘Hasta el fin del mundo’, el río Paraná recibe a las seis parejas en Corrientes, una de las ciudades más antiguas de Argentina. Una ruta que estará marcada por las dificultades económicas y de salud de los participantes, que lucharán para continuar en la aventura.

Consolidado como una de las revelaciones de la temporada y tras debutar como el mejor estreno de un programa semanal de entretenimiento en La 1 desde 2018, ‘Hasta el fin del mundo’ alcanzó el pasado miércoles un 11,3% de cuota y 2.748.000 espectadores únicos.

Paula Vázquez RTVE

De Tilcara a Corrientes Con un presupuesto cada vez más bajo, las decisiones se complican aún más y los transportes privados ya no son una opción. La mala combinación de autobuses puede pasar factura a uno de los dúos más competitivos: NIA y JKbello. Los artistas viven sus primeras diferencias por la gestión del dinero. Además, algunos participantes sufren problemas de salud en esta ruta de cuatro días. Ainoa, la sobrina de Yolanda Ramos, tendrá que visitar de urgencia un hospital. Y Aldo Comas vivirá una indigestión muy particular en un castillo de Ledesma. ¿Podrán continuar su camino o el fin del mundo habrá terminado para ellos? En esta etapa la paciencia, resistencia y buena cabeza para administrar los recursos serán factores determinantes. El viaje les arrastrará por zonas de calor y humedad y cada desafío se convertirá en una odisea. NIA y J Kbello, junto a Inés Hernand RTVE

‘Exceso de equipaje’ Esta semana, Inés Hernand vuelve con un nuevo episodio del videopodcast ‘Exceso de equipaje’, en el que recibirá a la pareja formada por NIA y J Kbello. Ambos cantantes revelarán las anécdotas más destacadas de su paso por el formato de aventura. El programa estará disponible desde la mañana del miércoles en RTVE Play y se emitirá en La 1 después de ‘Hasta el fin del mundo.’