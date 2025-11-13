'Hasta el fin del mundo' lidera y es el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018

‘Hasta el fin del mundo’, el gran éxito de la BBC cuya adaptación española llegó ayer a La 1, se estrenó liderando su franja. El público recibió al programa presentado por Paula Vázquez con grandes datos de audiencia: 14,3% de cuota de pantalla, cerca de 3,5 millones de espectadores únicos y 812.000 de media. La 1 registró ayer un 13,2% de cuota media en el día, con todos sus programas por encima del 10% de share y con el liderazgo en las franjas de madrugada (8,6%), mañana (16,1%) y late night (15,3%).

Paula Vázquez presenta 'Hasta el fin del mundo' RTVE

Una experiencia transformadora El debut de ‘Hasta el fin del mundo’ fue el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018. Respecto al miércoles pasado, la cadena creció en más de tres puntos y en 180.000 seguidores en su franja de emisión. Además, el programa superó en 1.2 puntos a la segunda opción televisiva y en 6.5 puntos a la tercera. Fue líder en ambos sexos y en todas las franjas de edad de 13 a 64 años: 13-24 (16,6%), 25-44 (19,5%) y 45-64 (16,1%). A continuación, Paula Vázquez amplió la mirada en torno a los lugares y culturas que visita el programa en ‘Más allá del fin del mundo’, que también fue líder de su franja de emisión con una cuota del 15,4% Antes del gran estreno, ‘La Revuelta’, con la visita de David Bustamante, obtuvo un 13% de cuota, 1.666.000 espectadores de media y 4,1 millones de espectadores únicos.