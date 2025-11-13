Enlaces accesibilidad
'Hasta el fin del mundo' lidera y es el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018

  • Con un 14,3% de cuota, cerca de 3,5 millones de contactos y líder en todos los targets de 13 a 64 años
  • Toda la programación de La 1 supera el 10%, con el TD Matinal, ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ también liderando sus franjas
  • El TD2, con Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1. Y en La 2, ‘Malas lenguas marca récord histórico
Los concursantes de 'Hasta el fin del mundo'
‘Hasta el fin del mundo’, el gran éxito de la BBC cuya adaptación española llegó ayer a La 1, se estrenó liderando su franja. El público recibió al programa presentado por Paula Vázquez con grandes datos de audiencia: 14,3% de cuota de pantalla, cerca de 3,5 millones de espectadores únicos y 812.000 de media. La 1 registró ayer un 13,2% de cuota media en el día, con todos sus programas por encima del 10% de share y con el liderazgo en las franjas de madrugada (8,6%), mañana (16,1%) y late night (15,3%).

Paula Vázquez presenta 'Hasta el fin del mundo'

Paula Vázquez presenta 'Hasta el fin del mundo' RTVE

Una experiencia transformadora

El debut de ‘Hasta el fin del mundo’ fue el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018. Respecto al miércoles pasado, la cadena creció en más de tres puntos y en 180.000 seguidores en su franja de emisión.

Además, el programa superó en 1.2 puntos a la segunda opción televisiva y en 6.5 puntos a la tercera. Fue líder en ambos sexos y en todas las franjas de edad de 13 a 64 años: 13-24 (16,6%), 25-44 (19,5%) y 45-64 (16,1%).

A continuación, Paula Vázquez amplió la mirada en torno a los lugares y culturas que visita el programa en ‘Más allá del fin del mundo, que también fue líder de su franja de emisión con una cuota del 15,4%

Antes del gran estreno, ‘La Revuelta’, con la visita de David Bustamante, obtuvo un 13% de cuota, 1.666.000 espectadores de media y 4,1 millones de espectadores únicos.

La 1, líder de las mañanas

Por la mañana, el Telediario Matinal, con Lorena Baeza, volvió a ser la opción escogida para estar informado desde primera hora, con un 20,1% de cuota y 584.000 contactos en su emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas. Después, también lideraron ‘La Hora De La 1’, con Silvia Intxaurrondo, que marcó un 19,4% y 1.435.000 espectadores únicos; y ‘Mañaneros 360’, presentado por Adela González y Javier Ruiz, con 14,4% y casi 2 millones de espectadores únicos.

Por la tarde, ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, repitió como la oferta más contactada de su franja con 2.767.000 espectadores únicos y el liderazgo a partir de las 17:00 con un 12,4% y 924.000 espectadores de media.

'Malas lenguas', presentado por Jesús Cintora, logró en La 2 récord histórico en espectadores y cuota, 623.000 y un 8% y más de 1,7 millones de contactos. En su emisión en La 1 alcanzó un 12,1%, con 1.120.000 espectadores de media y 2,1 millones de contactos.

Excelentes datos también para los Telediarios. Su edición de la noche, presentada por Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1 este miércoles con 1.722.000 espectadores de media, más de 3,4 millones de contactos, y una cuota de 14,5%. La edición de mediodía, con Alejandra Herranz, logró 1.443.000 espectadores, 15,8%, y 2,3 millones de espectadores únicos.

