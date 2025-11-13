'Hasta el fin del mundo' lidera y es el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018
- Con un 14,3% de cuota, cerca de 3,5 millones de contactos y líder en todos los targets de 13 a 64 años
- Toda la programación de La 1 supera el 10%, con el TD Matinal, ‘La Hora de La 1’ y ‘Mañaneros 360’ también liderando sus franjas
- El TD2, con Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1. Y en La 2, ‘Malas lenguas marca récord histórico
‘Hasta el fin del mundo’, el gran éxito de la BBC cuya adaptación española llegó ayer a La 1, se estrenó liderando su franja. El público recibió al programa presentado por Paula Vázquez con grandes datos de audiencia: 14,3% de cuota de pantalla, cerca de 3,5 millones de espectadores únicos y 812.000 de media. La 1 registró ayer un 13,2% de cuota media en el día, con todos sus programas por encima del 10% de share y con el liderazgo en las franjas de madrugada (8,6%), mañana (16,1%) y late night (15,3%).
Una experiencia transformadora
El debut de ‘Hasta el fin del mundo’ fue el mejor estreno de un programa de entretenimiento en La 1 desde 2018. Respecto al miércoles pasado, la cadena creció en más de tres puntos y en 180.000 seguidores en su franja de emisión.
Además, el programa superó en 1.2 puntos a la segunda opción televisiva y en 6.5 puntos a la tercera. Fue líder en ambos sexos y en todas las franjas de edad de 13 a 64 años: 13-24 (16,6%), 25-44 (19,5%) y 45-64 (16,1%).
A continuación, Paula Vázquez amplió la mirada en torno a los lugares y culturas que visita el programa en ‘Más allá del fin del mundo’, que también fue líder de su franja de emisión con una cuota del 15,4%
Antes del gran estreno, ‘La Revuelta’, con la visita de David Bustamante, obtuvo un 13% de cuota, 1.666.000 espectadores de media y 4,1 millones de espectadores únicos.
La 1, líder de las mañanas
Por la mañana, el Telediario Matinal, con Lorena Baeza, volvió a ser la opción escogida para estar informado desde primera hora, con un 20,1% de cuota y 584.000 contactos en su emisión simultánea en La 1 y el Canal 24 horas. Después, también lideraron ‘La Hora De La 1’, con Silvia Intxaurrondo, que marcó un 19,4% y 1.435.000 espectadores únicos; y ‘Mañaneros 360’, presentado por Adela González y Javier Ruiz, con 14,4% y casi 2 millones de espectadores únicos.
Por la tarde, ‘Directo Al Grano’, con Marta Flich y Gonzalo Miró, repitió como la oferta más contactada de su franja con 2.767.000 espectadores únicos y el liderazgo a partir de las 17:00 con un 12,4% y 924.000 espectadores de media.
'Malas lenguas', presentado por Jesús Cintora, logró en La 2 récord histórico en espectadores y cuota, 623.000 y un 8% y más de 1,7 millones de contactos. En su emisión en La 1 alcanzó un 12,1%, con 1.120.000 espectadores de media y 2,1 millones de contactos.
Excelentes datos también para los Telediarios. Su edición de la noche, presentada por Pepa Bueno, fue lo más visto de La 1 este miércoles con 1.722.000 espectadores de media, más de 3,4 millones de contactos, y una cuota de 14,5%. La edición de mediodía, con Alejandra Herranz, logró 1.443.000 espectadores, 15,8%, y 2,3 millones de espectadores únicos.