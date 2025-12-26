La 1 (14,9%), líder indiscutible con su mejor Nochebuena en 14 años

RTVE volvió a ser la elegida por la audiencia para pasar las navidades como en casa. La 1 lideró el día 24, con un 14,9% de media, su mejor Nochebuena desde 2011, y el 25, con un 11,8%, su mejor dato en el día de Navidad desde hace dos años y su mejor tarde en esta fecha en 14 años, gracias a la buena acogida de ‘Mary Poppins’ y a ‘Sonrisas y lágrimas’.

El 24 de diciembre, La 1 fue líder en las franjas de madrugada (7,1%), mañana (14,6%), tarde (11,0%), prime time (20,9%) y late night (18,6%). El día 25, Navidad, La 1 se disparó en la franja de madrugada hasta un 17,7%, y también lideró las franjas de mañana (9,4%), tarde (12,7%), prime time (11,2%) y late night (8,9%).

Mensaje del Rey El Mensaje del Rey en RTVE fue lo más visto de toda la televisión esta Nochebuena, con 2.443.000 espectadores, lo que supone récord desde 2022. Obtuvo un 27,1%, la cuota más alta desde 2020, con más de 2,7 millones de contactos. La emisión fue líder absoluta en su franja, con una ventaja de 10.8 puntos por encima de su competidor más cercano.

Un Telepasión de récord ‘Telepasión 2025: Mi gran noche’ fue un año más el plato fuerte de la programación de Nochebuena. Con un 23,6%, el clásico navideño de Televisión Española obtuvo su mejor cuota desde el año 2008. Lideró en su franja con 10.4 puntos por encima de la segunda opción y obtuvo 2.099.000 espectadores de media. El especial fue visto en algún momento por más de 4,7 millones de espectadores únicos.

Nochebuena musical en La 1 El especial musical ‘Dani Fernández: Me has invitado a bailar’ fue líder absoluto en su franja con un 20,3% de cuota. Obtuvo 1.737.000 espectadores de media y cerca de 4 millones de contactos. Destacó especialmente en los targets jóvenes: con un 23,4% entre los 13 y 24 años, y un 22,5% entre los 25 y los 44 años. El concierto ‘Abraham Mateo: 20 conmigo’ también despuntó con un 19,2% de share. Fue líder indiscutible en su franja, con 1,3 millones de media y más de 3 millones de espectores únicos. Se disparó al 27,3% de cuota en edades entre 13 y 24 años, y al 23,6% entre 25 y 44 años. La 1 completó su oferta con el especial Noche Ochentera de ‘Viaje al centro de la tele’, que también lideró en su franja de emisión. Obtuvo un 18,6% y más de 2,3 millones de contactos.

Navidad de cine en La 1: mejor tarde del 25 de diciembre en 14 años Este jueves 25, La 1 contó con una destacada oferta de cine familiar. La cadena dominó la franja de tarde con la emisión de dos clásicos musicales, ambos protagonizados por Julie Andrews. ‘Mary Poppins’ fue líder ante más de un millón de espectadores, con un 13,8% y 3,2 millones de contactos. ‘Sonrisas y lágrimas’ también fue primera opción con 1.172.000 espectadores y un 12,3% de cuota. Fue vista en algún momento por más de 4,6 millones de personas. En prime time, la emisión de ‘El regreso de Mary Poppins’, continuación del clásico protagonizada por Emily Blunt, lideró en su franja con cerca del millón de fieles. Obtuvo un 9,5% de share y más de 3,5 millones de espectadores únicos. Además, La 1 fue la opción preferida por los espectadores para informarse este jueves 25. El ‘Telediario 2’ fue lo más visto de la cadena con 1.576.000 espectadores de media (13,1%). En su emisión en simultáneo con Canal 24 horas se elevó hasta los 1.671.000 espectadores de media, con más de 3,3 millones de contactos únicos y un 13,9% de cuota.