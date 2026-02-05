RTVE.es, RTVE Play, RNE Audio y RTVE Noticias baten récords de audiencia con el mejor mes de enero de la historia

RTVE ha arrancado el año imparable también en el área digital con el mejor mes de enero de la historia en RTVE.es, en RTVE Play, en RNE Audio y RTVE Noticias. RTVE.es dispara su crecimiento casi un 26% respecto al año anterior. RTVE Play, la plataforma gratuita líder en España, logra también el mejor enero desde su creación y se dispara el consumo de sus contenidos originales. RNE Audio sube más de un 40% en visitantes respecto a enero de 2025.

RTVE.es logra su mejor enero histórico con 27,5 millones de visitantes únicos, un crecimiento del 25,8% sobre el año anterior. Los usuarios registrados en RTVE.es superan ya los 14 millones totales al cerrar enero.

RTVE Play registra también el mejor mes de enero de su historia al superar 11 millones de visitantes únicos. Mejora así el dato de enero del año pasado, pero también sube la audiencia más de un 7% sobre el dato de diciembre. ‘La Promesa’ se mantiene como lo más visto del mes en enero, pero lo que más crece es el consumo de cine internacional con títulos como ‘Wonka’, ‘Anatomía de una caída’ o ‘La casa de la esperanza’. La plataforma también se consolida como referente del cine español con el éxito de títulos como ‘Chinas’, que se incorporó al catálogo en enero.

Los contenidos originales y exclusivos de RTVE Play también disparan su consumo y logran el mejor dato de audiencia en los últimos cuatro años. Lo logran gracias a contenidos originales de entretenimiento como ‘Al cielo con ella’, Open Play y videopodcasts como ‘Está el horno para bollos’, ‘Héctor de comer’ (con Héctor de Miguel), ‘Un sendero nuevo hasta el manantial’ (con Ignatius) o ‘Entrevistad´or’ (con Miguel Maldonando).

La serie ‘La caza. Irati’, que se incorporó al catálogo el 31 de diciembre, es uno de los contenidos más vistos en este mes de enero. Y Cine Club Play, el nuevo espacio de RTVE Play con grandes obras del cine independiente y películas de autor recientes, ha entrado con fuerza y logra colar entre lo más visto del mes alguno de sus títulos como ‘El caso Collini’, ‘Otra ronda’, ‘La peor persona del mundo’ o ‘Parásitos’.

Los canales temáticos de RTVE Play también marcan su mejor enero histórico. Destaca el canal de cine español, RTVE Somos cine, que crece un 470% respecto al año anterior. El canal temporal de José Mota fue el preferido de los usuarios para comenzar el año con humor.

RNE Audio arranca el año superando de nuevo el millón de visitantes únicos en su mejor enero histórico y manteniéndose en sus mejores registros de los dos últimos años al sumar un 40,5% de visitantes respecto a enero 2025. En este mes, los podcasts originales que más crecen son ‘Sapiensantes’ y ‘Profesor Melorock’. También se cuela en el ranking estrenos como ‘Así somos’.

RTVE Noticias registra su mejor arranque de año histórico al rozar este mes los 15 millones de visitantes únicos en el que es su mejor enero hasta la fecha. El crecimiento global de las noticias de texto con la crisis de Venezuela, las consultas de la Lotería del Niño y el seguimiento del accidente de Adamuz impulsan el tráfico del área en el arranque del año, dejando una subida del 97,2% respecto al año anterior.

Deportes registra también su mejor enero de los últimos 5 años al sumar un 29,8% de visitantes únicos sobre el año anterior y cerrar el mes con 2,9 millones de visitantes únicos, situando el partido de octavos de final de la Copa del Rey (Albacete- Real Madrid) como el directo más visto del mes.

Hito también para Clan, que consigue su mejor enero de los últimos 4 años y un crecimiento del 21,7% respecto al año anterior. En este mes de enero, RTVE Play ha lanzado el nuevo portal de Clan, un espacio más seguro con control parental, contenidos en versión original y doblados al castellano, juegos y actividades. Algunos de los contenidos más vistos han sido las series ‘Bluey’, ‘Peppa Pig’ o ‘Una casa de locos’.