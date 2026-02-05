Miguel Bernardeau, padrino de 'Días de Cine'

Miguel Bernardeau, coprotagonista de ‘La fiera’, es esta semana el padrino de ‘Días de Cine’. Entre los estrenos destacados, además, ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet, y la cinta de animación ‘Evolution’, ambas participadas por RTVE.

El repaso a los estrenos comenzará con ‘La fiera’, de Salvador Calvo, película basada en hechos reales que cuenta la historia de Álvaro Bultó, Darío Barrio y Carlos Suárez, tres amigos a los que les unía su pasión por el salto BASE. Junto a Bernardeau, Carlos Cuevas y Miguel Ángel Silvestre.

También llega a las salas ‘Tres adioses’, la nueva película de Isabel Coixet, adaptación de la novela de Michela Murgia. Una película de producción italiana que cuenta con Alba Rohrwacher y Elio Germano como protagonistas, junto a Francesco Carril. Además de hacerse eco del estreno, el espacio de cine de La 2 aprovechará para repasar la carrera de la cineasta española.

También de estreno son la película de animación ‘Evolution’, de Julio Soto Gurpide y Zayra Muñoz Domínguez, una comedia familiar que plantea qué pasaría si los animales fueran más humanos y los humanos más animales; el drama iraquí ‘La tarta del presidente’, dirigido por Hasan Hadi; y el documental ‘Bertolucci: nuestra magnífica obsesión’.

Un recuerdo para la actriz Catherine O’Hara, la documentalista Concha Barquero, y el actor español Fernando Esteso, fallecidos esta semana, completan el programa de esta semana de ‘Días De Cine’.