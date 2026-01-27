Sigue en directo la XIII edición de los Premios Días de Cine

La decimotercera edición de la gala de entrega de los Premios Días de Cine tiene lugar hoy martes 27 de enero a las 20:00 horas en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid. El evento contará con la presencia de los galardonados, influencers y celebridades del mundo del cine, la televisión y la música.

Los domingos y Valor sentimental son las grandes premiadas a mejor película nacional e internacional, respectivamente. La película de Alauda Ruiz de Azúa superó contra todo pronóstico a Sirât, la cinta de Óliver Laxe de la que todo el mundo habla y que será candidata española a los Premios Oscar, con nominaciones a mejor película extranjera y mejor sonido. La furia (Gemma Blasco), Popel (Oier Plaza Gartzia) y Maspalomas (José Mari Goenega y Aitor Arregi) completaron el top cinco.

En el capítulo internacional, la cinta de Joachim Trier lideró un top diez que completaron, en orden, los siguientes títulos: Un simple accidente (Jafar Panahi), Aún estoy aquí (Walter Salles), Vida en pausa (Alexandros Avranas), The brutalist (Brady Corbet), La semilla de la higuera sagrada (Mohammad Rasoulof), La chica de la aguja (Magnus Von Horn), La voz de Hind (Kaouther Ben Hania), Kontinental 25 (Radu Jude) y Una batalla tras otra (Paul Thomas-Anderson).

La interpretación de Álvaro Cervantes en Sorda le ha valido para el galardón a mejor actor masculino y Ángela Cervantes, por La furia y Lo que queda en ti, el femenino. Los internacionales han sido para Stellan Skarsgärd, porValor sentimental, superando a Ethan Hawke, y Fernanda Torres, por Aún estoy aquí.

Flores para Antonio, premiada por el público El Premio del público se lo ha llevado Ciudad sin sueño, de Guillermo García López; el de Mejor documental es para Popel, de Oier Plaza; Guille Galván en Madrid, Ext. ha hecho la Mejor BSO; Mejor película de animación: Decorado, de Alberto Vázquez; Premio Vida en sombras: Flores para Antonio, de Isaki Lacuesta y Elena Molina; Premio Somos Cine: Miocardio, de José Manuel Carrasco; El futuro es mujer: Gemma Blasco por ‘La Furia’; Ha nacido una estrella: Blanca Soroa por Los domingos; Premio El Resplandor: Miriam Garlo por Sorda; Premio Band Apart: Objeto de estudio, de Raúl Alaejos y Premio Elegidos para la Gloria: María José Alfonso.