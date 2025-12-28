Ganadores de los XIII Premios Días de Cine

Ya se conoce el palmarés de la XIII edición de los Premios Días de Cine, que concede el programa de La 2 dirigido por Gerardo Sánchez. La gala de entrega tendrá lugar en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid el próximo 21 de enero con la presencia de los galardonados y numerosas figuras de la industria del cine.

‘Días de cine’ desveló ayer, en su último programa del año, cuáles han sido, por votación de las personas que componen su redacción, las mejores películas nacionales e internacionales, así como las mejores actrices y actores, tanto españoles como internacionales.

El programa anunció las 5 mejores películas españolas, las 10 mejores películas internacionales, el Top 3 de mejores intérpretes nacionales y el Top 5 de mejores intérpretes internacionales.

Mejores películas españolas ‘Los domingos’ (Alauda Ruiz de Azúa) encabeza la lista de ‘Días de cine’, que completan ‘Sirat’ (Oliver Laxe), ‘La furia’ (Gemma Blasco), ‘Popel’ (Oier Plaza Gartzia) y ‘Maspalomas’ (José Mari Goenega y Aitor Arregi).

Mejores películas internacionales Para ‘Días de cine’, la mejor película extranjera es ‘Valor sentimental’ (Joachim Trier). Le siguen ‘Un simple accidente’ (Jafar Panahi), ‘Aún estoy aquí’ (Walter Salles), ‘Vida en pausa’ (Alexandros Avranas), ‘The brutalist’ (Brady Corbet), ‘La semilla de la higuera sagrada’ (Mohammad Rasoulof), ‘La chica de la aguja’ (Magnus Von Horn), ‘La voz de Hind’ (Kaouther Ben Hania), ‘Kontinental 25’ (Radu Jude) y ‘Una batalla tras otra’ (Paul Thomas-Anderson)

Mejores actores españoles La interpretación de Álvaro Cervantes en ‘Sorda’ le convierte en el mejor actor español de 2025 para ‘Días de cine’. Le acompañan en el podio, José Ramón Soroiz (‘Maspalomas’) y Miguel Garcés (‘Los domingos’) y Álex Monner (‘La furia’), empatados en tercer lugar.

Mejores actrices españolas Ángela Cervantes es, para ‘Días de cine’, la mejor actriz española de 2025, por sus papeles en ‘La furia’ y ‘Lo que queda de ti’. A continuación se sitúan Patricia López Arnaiz (‘Los domingos’) y Miriam Garlo (‘Sorda’).

Mejores actores internacionales En primera posición del ranking, Stellan Skarsgärd por ‘Valor sentimental’, seguido por Ethan Hawke (‘Blue Moon’), Vahid Mobasseri (‘Un simple accidente’), Adrien Brody (‘The brutalist’) y Jesse Plemons (‘Bugonia’)

Mejores actrices internacionales ‘Días de cine’ reconoce a Fernanda Torres como mejor actriz internacional del año por ‘Aún estoy aquí’. La lista se completa con Renate Reinsve (‘Valor sentimental’, ‘La tutoría’), Trine Dyrlhom (‘Volver a ti’, ‘La chica de la aguja’), Marianne Jean-Baptiste (‘Mi única familia’) y Dolly de Leon (‘Ghostlight) e Inga Ibsdotter Lilleaas (‘Valor sentimental’), que comparten el quinto puesto.