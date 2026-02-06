'Atención Obras' recibe a Pablo Rivero para hablar de 'La Canguro', su nueva novela

El plató de ‘Atención Obras’ recibe esta semana al actor y escritor Pablo Rivero. Cayetana Guillén Cuervo entrevistará a Rivero con motivo de la edición de su novena novela, ‘La Canguro’. Se trata de un thriller doméstico donde la salud mental y la conciliación conviven con la oscuridad de la condición humana. Ambientada en Madrid, la novela transforma espacios comunes en escenarios de tensión, culpa y amenaza constante.

Pablo Rivero fue Toni Alcántara durante 20 años en la mítica serie de TVE ‘Cuéntame cómo pasó’. Ha protagonizado distintas películas y series y tiene un amplio repertorio de obras de teatro.

En 2017 publicó su primera novela, ‘No volveré a tener miedo’, donde mostraba su gusto por los relatos de terror doméstico. Su narrativa ha sido comparada con la de Pierre Lemaitre y en sus historias explora los territorios más oscuros de la conducta humana.

Pablo Rivero publica su nueva novela

Pablo Rivero asegura que la escritura le aporta algo fundamental que le cuesta encontrar en la interpretación, que es la libertad. Se siente menos juzgado con los libros que escribe que con los papeles que interpreta. En el programa, contará de dónde le viene su afición por escribir.