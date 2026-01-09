'Atención Obras' recibe a Ángeles Toledano en el primer programa del año
- Sábado 10 de enero, a las 18:55 horas en La 2 y en RTVE Play
En el primer programa de 2026 de ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevista a la cantaora Ángeles Toledano, una joven artista del flamenco que derrocha vocación, esfuerzo, frescura y talento, situada en primera línea desde que publicara en 2024 ‘Sangre Sucia’.
Un álbum de éxito para crítica y público, todo un suceso musical que le ha llevado de gira por infinidad de lugares, no sólo en España, sino también en China, Estados Unidos, Holanda o Londres. El próximo 1 de febrero actuará en directo en el Circo Price de Madrid, en el marco del festival INVERFEST.
Durante el programa, hablarán de su llegada al mundo del flamenco y de su consolidación como una de las voces más relevantes de este género musical, rompiendo normas, introduciendo ritmos nuevos y tratando temas actuales.
Ángeles Toledano ha colaborado con varios artistas como el dúo granadino La Plazuela, Dalila, Califato ¾ o la bailarina Carmen Avilés.
Durante la entrevista verán un reportaje de la exposición que la Fundación MOP en A Coruña dedica a la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz .
Más música y agenda cultural
Después de repasar la agenda cultural semanal, se acercarán a la figura de Antonio Serrano, Premio Nacional de la Músicas Actuales 2025. El armonicista lanza nuevo trabajo musical junto al pianista Kaele Jiménez.
Además, el cierre de este primer programa de 2026 se detendrá en la gira de la artista y compositora Alice Wonder.