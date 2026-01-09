'Atención Obras' recibe a Ángeles Toledano en el primer programa del año

En el primer programa de 2026 de ‘Atención Obras’, Cayetana Guillén Cuervo entrevista a la cantaora Ángeles Toledano, una joven artista del flamenco que derrocha vocación, esfuerzo, frescura y talento, situada en primera línea desde que publicara en 2024 ‘Sangre Sucia’.

Un álbum de éxito para crítica y público, todo un suceso musical que le ha llevado de gira por infinidad de lugares, no sólo en España, sino también en China, Estados Unidos, Holanda o Londres. El próximo 1 de febrero actuará en directo en el Circo Price de Madrid, en el marco del festival INVERFEST.

Durante el programa, hablarán de su llegada al mundo del flamenco y de su consolidación como una de las voces más relevantes de este género musical, rompiendo normas, introduciendo ritmos nuevos y tratando temas actuales.

Ángeles Toledano

Ángeles Toledano ha colaborado con varios artistas como el dúo granadino La Plazuela, Dalila, Califato ¾ o la bailarina Carmen Avilés.

Durante la entrevista verán un reportaje de la exposición que la Fundación MOP en A Coruña dedica a la fotógrafa estadounidense Annie Leibovitz .