'Waldo', el retrato del compositor del 'Himno a la alegría', esta semana en 'Imprescindibles'

‘Imprescindibles’ ofrece este domingo ‘Waldo’, dirigido por Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, la historia detrás del prestigioso compositor del ‘Himno a la Alegría’, Waldo de los Ríos. Una investigación y un retrato íntimo en torno al célebre músico argentino que se suicidó en 1977.

El documental cuenta con los testimonios de Miguel Ríos, Raphael, Karina, Fernando Salaverri, José Ramón Pardo, Teddy Bautista o Willy Rubio, junto a declaraciones inéditas de Jeanette y de la que fuera su esposa, la controvertida Isabel Pisano.

Waldo de los Ríos ARCHIVO RTVE