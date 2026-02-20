'Waldo', el retrato del compositor del 'Himno a la alegría', esta semana en 'Imprescindibles'
- Domingo 22 de febrero, a las 21:05 horas en La 2 y RTVE Play
‘Imprescindibles’ ofrece este domingo ‘Waldo’, dirigido por Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, la historia detrás del prestigioso compositor del ‘Himno a la Alegría’, Waldo de los Ríos. Una investigación y un retrato íntimo en torno al célebre músico argentino que se suicidó en 1977.
El documental cuenta con los testimonios de Miguel Ríos, Raphael, Karina, Fernando Salaverri, José Ramón Pardo, Teddy Bautista o Willy Rubio, junto a declaraciones inéditas de Jeanette y de la que fuera su esposa, la controvertida Isabel Pisano.
‘Waldo’
La mañana del 28 de marzo de 1977 saltaba la noticia: Waldo de los Rios aparecía muerto con dos disparos de escopeta en la cara. El documental ‘Waldo’ es un proyecto que intenta descifrar todos los secretos detrás de la figura pública del célebre músico argentino afincado en España desde los años 60.
Durante la investigación se descubrirá una vida de fama, lujo, pasión, homofobia, dictadura, esoterismo, depresión, soledad, un enigmático suicidio, y el olvido. Se intentará comprender cómo uno de los mayores compositores de la historia universal convirtió su propia vida en un réquiem.
A partir de vídeos caseros, fotografías, cartas personales, audios y otros materiales inéditos, este documental que se estrenó en Documaster, en La 2, presenta el retrato más íntimo y oculto de este genio revolucionario de la música