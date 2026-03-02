'Metrópolis' dedica un especial a la diseñadora Iris van Herpen: ‘Más allá de la moda’

‘Metrópolis’ ofrecerá esta noche un especial sobre la trayectoria de la original diseñadora Iris van Herpen a partir de su exposición ‘Sculpting the senses,’ en el Kunsthal Rotterdam Museum. Además, el programa se adentra en su atelier de Ámsterdam para descubrir cómo nacen sus colecciones, se transforman los materiales y se reinventan las técnicas tradicionales.

Iris van Herpen (Wamel, 1984) es una de las voces más influyentes de la alta costura internacional. Su trabajo redefine los límites tradicionales de la moda al integrar procesos científicos, tecnológicos y una profunda reflexión artística y filosófica. Esta mirada transversal y única ha despertado interés desde muy diversos ámbitos de la creación: más allá de la pasarela, sus piezas se exhiben en museos de todo el mundo.

El taller de Iris Van Herpen