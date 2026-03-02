'Metrópolis' dedica un especial a la diseñadora Iris van Herpen: ‘Más allá de la moda’
- La diseñadora neerlandesa fusiona arte, ciencia, tecnología y moda
- En la noche del 2 al 3 de marzo, a las 02:15 horas en La 2 y RTVE Play
‘Metrópolis’ ofrecerá esta noche un especial sobre la trayectoria de la original diseñadora Iris van Herpen a partir de su exposición ‘Sculpting the senses,’ en el Kunsthal Rotterdam Museum. Además, el programa se adentra en su atelier de Ámsterdam para descubrir cómo nacen sus colecciones, se transforman los materiales y se reinventan las técnicas tradicionales.
Iris van Herpen (Wamel, 1984) es una de las voces más influyentes de la alta costura internacional. Su trabajo redefine los límites tradicionales de la moda al integrar procesos científicos, tecnológicos y una profunda reflexión artística y filosófica. Esta mirada transversal y única ha despertado interés desde muy diversos ámbitos de la creación: más allá de la pasarela, sus piezas se exhiben en museos de todo el mundo.
Esculpir los sentidos y un atelier que sirve de laboratorio químico
La exposición ‘Sculpting the Senses’, con diseño sonoro de Salvador Breed, es una experiencia inmersiva que propone un recorrido sensorial completo por la obra de Iris van Herpen. Comienza por la referencia más presente en su trabajo, el agua, protagonista de la primera sala, donde se presentan piezas icónicas como el Water Dress, el Seijaku Dress o el Geodesic Dome Dress.
La exposición sirve también para conocer su fascinación por la transformación de los materiales, algo que comenzó a experimentar ya en su primera colección, ‘Crystallization’. Y en su proyecto más reciente, ‘Sympoiesis’, en colaboración con la Universidad de Ámsterdam, ha creado un “look viviente” formado por más de cien millones de algas bioluminiscentes.
El cuerpo es punto de partida y soporte de complejas arquitecturas. Destacan en este sentido piezas como Hybrid Holism Dress, creada junto a la diseñadora computacional Julia Koerner y el estudio Materialise, o el Magnetosphere Dress y el Empyrean Gown, realizados en colaboración con el artista Rogan Brown y la organización Parley for the Oceans. Esta relación con la arquitectura se hace más explícita en creaciones como Cathedral Dress, donde un vestido adopta la lógica estructural de una catedral gótica para redefinir el volumen del cuerpo.
Además, piezas como Skeleton Dress, Morphogenesis Dress o Futurama Gown exploran cuerpos híbridos, donde lo humano se mezcla con otros organismos.
‘Metrópolis’ se acerca también al taller de Iris van Herpen en Ámsterdam, un lugar de experimentación donde conviven diseñadores, ingenieros, científicos y artistas, y donde se desarrollan técnicas como el glitch, creado junto a Philip Beesley, una superficie que se mueve más rápido de lo que el ojo puede percibir, generando ilusiones visuales.