Participa en la selección de la propuesta artística del stand de RTVE en ARCO 2026

RTVE abre el plazo para participar en la selección de la propuesta artística que se instalará en el stand de RTVE en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid ARCO 2026, que se celebra del 4 al 8 de marzo de 2026 en el recinto ferial de IFEMA MADRID.

Todas las propuestas deberán tener como temática principal el “70º aniversario de TVE”, una efeméride que la Corporación conmemorará durante todo el año 2026 y que repasará la historia de la cadena, su importante legado, su presente y su futuro.

Puedes inscribirte completando el formulario que encontrarás más abajo y que estará disponible hasta el 1 de febrero de 2026 a las 23:59 horas.

Rellena el formulario para participar

Recuerda leer las bases de participación en el siguiente enlace.

FORMULARIO