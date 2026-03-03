RTVE en ARCOmadrid 2026: programación especial de RNE y un stand que celebra los 70 años de TVE

RTVE estará presente un año más en ARCOmadrid, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, que celebra su 45ª edición del 4 al 8 de marzo en IFEMA Madrid. Durante toda la semana, Radio Nacional de España emitirá en directo desde allí algunos de sus principales programas. Además, RTVE contará con un espacio propio que rendirá homenaje a los 70 años que Televisión Española celebra en 2026.

Programación especial desde ARCO

Programas de todas las emisoras de RNE estarán en IFEMA Madrid para analizar las últimas tendencias del arte contemporáneo y entrevistar a sus protagonistas. El despliegue en directo comenzará el miércoles 4 en Radio 3, con un programa especial de 12:00 a 12:30 horas. Ese mismo día, Radio 5 emitirá su informativo local desde la feria a partir de la 13:30 horas, y ‘El Ojo Crítico’, con Laura Martínez Ruibal, se hará en directo de 16:00 a 17:00 horas.

El jueves 5, RNE emitirá algunos de sus principales espacios en directo desde IFEMA Madrid. La cobertura comenzará con ‘Las mañanas de RNE’, entre las 08:30 y las 12:20 horas, con Juan Ramón Lucas entrevistando a los principales protagonistas de la jornada. ‘Clásicos populares’también se emitirá desde el set de la cadena a las 15:00 horas y, a las 16:00 horas, ‘Las tardes de RNE’ tomará el relevo de la mano de David Cantero y Marta Solano. El programa mostrará lo más destacado de esta edición de la feria.

Radio Clásica también estará presente en ARCOmadrid y ofrecerá en directo ‘La guitarra’ (viernes 6 a las 11:00 horas). Ese mismo día, Radio 3 hará lo propio con ‘Generación Ya’ (16:00 horas). Las emisiones en directo se completarán el sábado 7, con los programas de Radio Clásica ‘El árbol de la música’, a las 11:00 horas, y ‘Con sello propio’, a partir de las 16:00 horas.

Además de los programas en directo, también se grabarán en IFEMA Madrid los espacios ‘Cultura con Ñ’ y ‘Marca España’, de Radio Exterior; ‘Efecto Doppler’, de Radio 3; y ‘Ars sonora’ y ‘La casa del sonido’, de Radio Clásica.

ARCOmadrid también tendrá cabida en la sección cultural de los informativos y los programas de actualidad de RTVE. Los Telediarios y el Canal 24 horas darán cuenta de la inauguración y de los momentos más relevantes de esta destacada feria del sector del arte.