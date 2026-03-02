Radio 3 y Radio 3 Extra en ARCO 2026

Radio 3 y Radio 3 Extra estarán presentes un año más en ARCO 2026, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Durante tres días Radio 3 emitirá desde IFEMA una programación especial en directo, mientras que Radio 3 Extra producirá contenidos audiovisuales exclusivos con entrevistas, reportajes y formatos creativos grabados diariamente en la feria.

El stand de RTVE se convertirá en un espacio vivo donde convivirán radio en directo, experimentación audiovisual y conversaciones con artistas, galeristas y comisarios.