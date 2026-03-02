Radio 3 y Radio 3 Extra en ARCO 2026
- Durante tres días Radio 3 emitirá desde IFEMA una programación especial en directo
- Radio 3 Extra lanzará tres especiales audiovisuales, uno por cada jornada, grabados íntegramente en ARCO 2026
Radio 3 y Radio 3 Extra estarán presentes un año más en ARCO 2026, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Durante tres días Radio 3 emitirá desde IFEMA una programación especial en directo, mientras que Radio 3 Extra producirá contenidos audiovisuales exclusivos con entrevistas, reportajes y formatos creativos grabados diariamente en la feria.
El stand de RTVE se convertirá en un espacio vivo donde convivirán radio en directo, experimentación audiovisual y conversaciones con artistas, galeristas y comisarios.
Emisiones de Radio 3 desde ARCO 2026
Miércoles 4 de marzo — 12:00 h Especial ARCO 2026
Radio 3 abre su presencia en la feria con una emisión en directo dedicada a las propuestas más relevantes de esta edición. Entrevistas con los responsable de la Feria, artistas y galeristas y la mirada de Radio 3 a las nuevas tendencias creativas.
Jueves 5 de marzo, Efecto Doppler
El programa referencial de cultura contemporánea ofrecerá desde IFEMA un espacio para reflexionar sobre arte, pensamiento y nuevas narrativas visuales. Participarán creadores presentes en ARCO y voces clave del sector.
Viernes 6 de marzo, Generación Ya
La mirada joven de Radio 3 pondrá el foco en los nuevos lenguajes del arte y en las propuestas emergentes que recorren la feria. Creatividad digital, colectivos, procesos híbridos y el talento que define la nueva generación artística.
Radio 3 Extra: especiales en vídeo cada día desde ARCO 2026
Radio 3 Extra lanzará tres especiales audiovisuales, uno por cada jornada, grabados íntegramente en ARCO 2026. Serán piezas pensadas para el consumo digital, con ritmo, mirada creativa y contenido exclusivo. Un recorrido visual por los espacios más llamativos de la feria, con entrevistas ágiles a artistas, galeristas y visitantes.
Radio 3 y Radio 3 Extra en ARCO: arte, sonido y creación
Con esta programación, Radio 3 y Radio 3 Extra reafirman su compromiso con el arte contemporáneo y con la difusión de la cultura.