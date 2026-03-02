Enlaces accesibilidad
Del 4 al 6 de marzo

Radio 3 y Radio 3 Extra en ARCO 2026

  • Durante tres días Radio 3 emitirá desde IFEMA una programación especial en directo
  • Radio 3 Extra lanzará tres especiales audiovisuales, uno por cada jornada, grabados íntegramente en ARCO 2026
El cartel publicitario de ARCO Madrid 2026 anuncia la feria de arte contemporáneo con un diseño que combina formas geométricas y colores vibrantes, incluyendo el nombre del evento y el logotipo de IFEMA MADRID.
RADIO 3

Radio 3 y Radio 3 Extra estarán presentes un año más en ARCO 2026, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. Durante tres días Radio 3 emitirá desde IFEMA una programación especial en directo, mientras que Radio 3 Extra producirá contenidos audiovisuales exclusivos con entrevistas, reportajes y formatos creativos grabados diariamente en la feria.

El stand de RTVE se convertirá en un espacio vivo donde convivirán radio en directo, experimentación audiovisual y conversaciones con artistas, galeristas y comisarios.

Emisiones de Radio 3 desde ARCO 2026

Miércoles 4 de marzo — 12:00 h Especial ARCO 2026

Radio 3 abre su presencia en la feria con una emisión en directo dedicada a las propuestas más relevantes de esta edición. Entrevistas con los responsable de la Feria, artistas y galeristas y la mirada de Radio 3 a las nuevas tendencias creativas.

Jueves 5 de marzo, Efecto Doppler

El programa referencial de cultura contemporánea ofrecerá desde IFEMA un espacio para reflexionar sobre arte, pensamiento y nuevas narrativas visuales. Participarán creadores presentes en ARCO y voces clave del sector.

Viernes 6 de marzo, Generación Ya

La mirada joven de Radio 3 pondrá el foco en los nuevos lenguajes del arte y en las propuestas emergentes que recorren la feria. Creatividad digital, colectivos, procesos híbridos y el talento que define la nueva generación artística.

Radio 3 Extra: especiales en vídeo cada día desde ARCO 2026

Radio 3 Extra lanzará tres especiales audiovisuales, uno por cada jornada, grabados íntegramente en ARCO 2026. Serán piezas pensadas para el consumo digital, con ritmo, mirada creativa y contenido exclusivo. Un recorrido visual por los espacios más llamativos de la feria, con entrevistas ágiles a artistas, galeristas y visitantes.

Radio 3 y Radio 3 Extra en ARCO: arte, sonido y creación

Con esta programación, Radio 3 y Radio 3 Extra reafirman su compromiso con el arte contemporáneo y con la difusión de la cultura.

