'Territorio 9' desde el Salón de Cómic de Valencia

Un año más, Territorio 9 estará presente en el Salón de Cómic de Valencia. En esta ocasión, con un programa en directo el viernes 27 de febrero su horario habitual, a las 15:00h de la tarde.

Durante esa hora pasarán alguno de los autores más importantes de los que van a estar presentes en el Salón. Rosemary Valero-O'Connell, dibujante de Mineápolis que creció en Zaragoza, es autora de grandes títulos como "Laura Dean me ha vuelto a dejar" con guión de Mariko Tamaki o "No te vayas sin mí", su último trabajo publicado en España es la versión ilustrada de "Carmilla".

Además, también contaremos con la presencia de dos autores valencianos que tienen novedades recientes. Miguel Àngel Giner Bou que, tras muchos años guionizando títulos como "El día 3", con el que ganó el Premio Nacional, o "María la Jabalina", todos con Cristina Durán al dibujo, ahora publica como autor completo "Lem y grandullón". Por otro lado, Toni Caballero, uno de los autores de manga más importantes de nuestro país, que recopila en tomo su serie de Planeta Manga, Midnight Serenade.

Os esperamos a todos en el Salón de Cómic de Valencia y, como siempre, a través de las ondas de Radio 3.