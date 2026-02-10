Enlaces accesibilidad
Estrenamos 'Lo mal y lo poco', un podcast de cultura y compromiso social

  • Ya está disponible el primer episodio con El Kanka como protagonista
Un hombre sonriente con jersey naranja posa frente a un círculo con degradados de color y una línea roja horizontal, posiblemente para un proyecto audiovisual.
'Lo mal y lo poco' , nuevo podcast de Radio 3 Extra
RADIO 3

Radio 3 Extra estrena Lo mal y lo poco, un nuevo programa que conecta preocupaciones sociales con creaciones culturales para intentar entender la realidad desde otro lugar.

Cada martes, una canción, una película o un libro se convierten en punto de partida para hablar de lo que nos inquieta, nos atraviesa y nos define como sociedad.

Estreno con El Kanka

El primer episodio arranca con una conversación con el cantautor El Kanka. Su nuevo álbum es La calma. A través de sus canciones, el programa aborda temas como la salud mental, la ansiedad, el miedo a la muerte y el uso del humor como herramienta cultural de resistencia y cuidado colectivo.

Desde una mirada cercana, se enlaza música y bienestar emocional para reflexionar sobre cómo gestionamos el malestar en un contexto marcado por la presión, la incertidumbre y la exigencia constante.

