Estrenamos 'Lo mal y lo poco', un podcast de cultura y compromiso social
- Ya está disponible el primer episodio con El Kanka como protagonista
Radio 3 Extra estrena Lo mal y lo poco, un nuevo programa que conecta preocupaciones sociales con creaciones culturales para intentar entender la realidad desde otro lugar.
Cada martes, una canción, una película o un libro se convierten en punto de partida para hablar de lo que nos inquieta, nos atraviesa y nos define como sociedad.
Estreno con El Kanka
El primer episodio arranca con una conversación con el cantautor El Kanka. Su nuevo álbum es La calma. A través de sus canciones, el programa aborda temas como la salud mental, la ansiedad, el miedo a la muerte y el uso del humor como herramienta cultural de resistencia y cuidado colectivo.
Desde una mirada cercana, se enlaza música y bienestar emocional para reflexionar sobre cómo gestionamos el malestar en un contexto marcado por la presión, la incertidumbre y la exigencia constante.