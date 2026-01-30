'Ecos Paralelos', un podcast que explora la música a través de trayectorias que avanzaron en paralelo
- Cada episodio hablará de dos bandas o artistas que marcaron hitos musicales y que respondieron a un mismo contexto social y cultural
- Un podcast para disfrutar de canciones que nos marcaron a través del repaso de dos carreras paralelas
Ecos Pararelos es un nuevo podcast de Radio 3 Extra dedicado a explorar la historia de la música desde la perspectiva de dos caminos que han ido en paralelo. Cada episodio analiza la trayectoria de dos bandas o artistas que coincidieron en el tiempo y que, desde contextos y estilos distintos, respondieron a una misma realidad social y cultural, dejando una huella decisiva en ese mismo tiempo.
Recorrerá los años a través de canciones estableciendo diálogos cruzados entre ambas historias, revelando puntos de encuentro, tensiones o coincidencias que ayudan a comprender cómo la música dialoga con su entorno y con otras voces creativas de su generación.
El primer episodio; Brian Wilson y Paul McCartney
En el primer episodio recorremos las vida y las canciones de dos músicos que representan un claro ejemplo de dos universos musicales paralelos en el tiempo: Brian Wilson y Paul McCartney.
Un repaso con lo más destacado en forma de diálogo musical escrito por dos genios fundamentales de la música popular del siglo XX. Canciones emblemáticas que se crearon en un mismo tiempo y que muestran como sus trayectorias avanzaron el paralelo durante unos años que cambiaría para siempre el rumbo de la música y la arquitectura del pop. Coincidencias musicales, ambición artística e influencias compartidas que podrás escuchar a través de la selección de sus temas más destacados.