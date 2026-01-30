'Ecos Paralelos', un podcast que explora la música a través de trayectorias que avanzaron en paralelo

Ecos Pararelos es un nuevo podcast de Radio 3 Extra dedicado a explorar la historia de la música desde la perspectiva de dos caminos que han ido en paralelo. Cada episodio analiza la trayectoria de dos bandas o artistas que coincidieron en el tiempo y que, desde contextos y estilos distintos, respondieron a una misma realidad social y cultural, dejando una huella decisiva en ese mismo tiempo.

Recorrerá los años a través de canciones estableciendo diálogos cruzados entre ambas historias, revelando puntos de encuentro, tensiones o coincidencias que ayudan a comprender cómo la música dialoga con su entorno y con otras voces creativas de su generación.