'Territorio 9' celebra el Día del Cómic

Con motivo del Día del Cómic, el próximo martes 17 de marzo, Territorio 9 de Radio 3 se muda en directo a la magnífica Generación X, librería especializada en cómics ubicada en el centro de Madrid.

Autoras y autores como Kenny Ruiz, Verónica Álvarez, Paco Sordo y Pepe Larraz desgranarán su universo creativo, con alguna sorpresa bajo la manga. Además, charlaremos con las libreras de este templo del tebeo.

Ven a celebrar el Día del Cómic con Radio3 y Territorio 9 el próximo martes 17 de marzo a las 15:00 en Generación X de Tirso, (C/ Conde Romanones, 3, Madrid).

¡Te esperamos! Entrada libre hasta completar aforo.