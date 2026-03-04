Spain On Stage: un espacio para la música de raíz y el folclore español

Del 20 al 22 de abril, Spain On Stage convertirá a El Puerto de Santa María y Cádiz en el epicentro de la internacionalización del flamenco y el folclore contemporáneo. Un punto de encuentro profesional que reunirá a programadores, bookers, promotores, A&R’s y supervisores musicales de toda Europa con una misión clara: tender puentes entre la tradición y los nuevos circuitos globales.

Impulsado por el Ministerio de Cultura y realizado junto al festival Monkey Week el evento combinará sesiones de networking, reuniones B2B y showcases abiertos al público hasta completar aforo.

Durante tres jornadas, delegados de festivales europeos como el Rudolstadt Festival, Les Suds à Arles o el Øyafestivalen, así como representantes de salas, agencias y sellos internacionales, compartirán experiencias con la industria nacional en un intercambio que busca generar nuevas vías de negocio para la música española.