Spain On Stage: un espacio para la música de raíz y el folclore español
- El encuentro se celebrará del 20 al 22 de abril entre El Puerto de Santa María y Cádiz
- Programadores de grandes festivales descubrirán en directo a una nueva generación que reimagina el folclore
Del 20 al 22 de abril, Spain On Stage convertirá a El Puerto de Santa María y Cádiz en el epicentro de la internacionalización del flamenco y el folclore contemporáneo. Un punto de encuentro profesional que reunirá a programadores, bookers, promotores, A&R’s y supervisores musicales de toda Europa con una misión clara: tender puentes entre la tradición y los nuevos circuitos globales.
Impulsado por el Ministerio de Cultura y realizado junto al festival Monkey Week el evento combinará sesiones de networking, reuniones B2B y showcases abiertos al público hasta completar aforo.
Durante tres jornadas, delegados de festivales europeos como el Rudolstadt Festival, Les Suds à Arles o el Øyafestivalen, así como representantes de salas, agencias y sellos internacionales, compartirán experiencias con la industria nacional en un intercambio que busca generar nuevas vías de negocio para la música española.
Música en directo en Spain On Stage
Pero Spain On Stage no se entiende sin el directo. Trece actuaciones dibujarán una radiografía vibrante de la escena actual: desde la delicadeza de Amaia Miranda o la profundidad jonda de Ángeles Toledano, hasta la psicodelia andaluza de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, la experimentación de Perrate + Za! o el diálogo entre tradición y vanguardia de Rocío Márquez & Pedro Rojas Ogáyar. Nombres que parten del acervo popular para proyectarlo hacia nuevos lenguajes y audiencias globales.
El programa se completa con talleres como el de iniciación y comprensión del flamenco impartido por Rocío Márquez y la propuesta audiovisual de Antropoloops, proyecto del etnólogo Rubén Alonso que remezcla y resignifica tradiciones sonoras de distintos territorios.
Los escenarios elegidos —del Monasterio de la Victoria al Gran Teatro Falla— refuerzan el carácter patrimonial y simbólico de una cita que mira al futuro sin perder la memoria.
Con acreditaciones profesionales gratuitas y conciertos de acceso libre previa invitación, Spain On Stage se consolida como plataforma estratégica para que la raíz, en clave contemporánea, siga viajando de España al mundo.