The Prodigy, a Sónar 2026

Sónar cierra su cartel para 2026 con las incorporaciones de los británicos The Prodigy y con STOOR, el proyecto de improvisación en formato 360º liderado por Steely J, como nuevos artistas a destacar.

Estos nombres se suman a los ya conocidos de Kelis, Skepta, Cabaret Voltaire, Modeselektor, Charlotte de Witte y más, que actuarán en el festival entre el 18 y 20 de junio, consolidando una edición que volverá a situar Barcelona en el epicentro global de la música electrónica y la innovación digital.

Además de The Prodigy y el proyecto STOOR, destacan hoy las nuevas confirmaciones de Dom Dolla, Reinier Zonneveld, Two Shell, Goldie b2b Doc Scott junto a Medic MC, FJAAK x Kittin, Namasenda, Metrika, Miss Bashful y Cutemobb, Daniel Avery y Wata Igarashi, ⌭ IceMorph ⌬, Sara Landry, Daria Kolosova, Ciara Cuvé y PETERBLUE, Kilopatrah Jones, LOVEFOXY, The Hacker, SALOME, Arthi, Addison Groove, GOTH-TRAD y Takuya Nakamura, Glitterbox y BULTO.

Este año, Sónar estrenará un nuevo formato, abandonando el antiguo reciento de Sónar de Día y celebrándose íntegramente en la Fira Gran Via con hasta seis escenarios.

Sónar+D, la feria de innovación digital de Sónar, estrenará nuevo recinto en 2026 en pleno centro de Barcelona: la Llotja de Mar. Entradas para Sónar+D independientes de la programación musical del festival están disponibles. Habrá, además, una instalación inmersiva de Sónar+D en la Fira de Gran Vía y se desvelará el nuevo SonarHub, que funcionará como punto de encuentro del festival.

Sónar Kids, el programa música y creatividad de Sónar orientado a disfrutar en familia, tendrá lugar el sábado 20 de junio en el Parc del Fòrum.