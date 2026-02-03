Radio 3 Extra celebra su gran fiesta anual

Radio 3 Extra reúne en una sola noche a las propuestas más innovadoras, influyentes y representativas de la nueva escena musical. El próximo martes 24 de febrero, la sala La Riviera de Madrid acogerá una celebración abierta al público, con entrada libre hasta completar aforo y emitida en directo en streaming, en la que convivirán el riesgo creativo, la diversidad estilística y el pulso más actual de la música alternativa y emergente.

A lo largo de la fiesta pasarán por el escenario Natalia Lacunza, Maria Arnal, La Paloma, dani dicostas, Las Petunias, Chiquita Movida y Vera Fauna, siete formas de entender el presente musical que definen el espíritu de Radio 3 Extra. También presentaremos las próximas novedades en video y podcast de la plataforma en una fiesta que podrás escuchar en directo y ver en nuestras web y app.

Natalia Lacunza Creadora inquieta, Natalia Lacunza ha desarrollado una identidad musical marcada por la mezcla de electrónica suave, pop alternativo y una escritura emocional y honesta. Su propuesta conecta con una generación que busca formas nuevas de contar lo íntimo y lo cotidiano. Un buen ejemplo es su último disco, N2STAL5IA.

Maria Arnal Figura imprescindible de la música española contemporánea, Maria Arnal destaca por una voz única y un enfoque que combina tradición, vanguardia y una profunda sensibilidad artística. Su trabajo explora nuevas posibilidades entre lo electrónico, lo vocal y lo poético, firmando actuaciones que emocionan y conmueven por igual. En 2026 publicará su disco debut en solitario, AMA.

La Paloma El cuarteto madrileño se ha convertido en uno de los grupos más relevantes de la nueva hornada del rock alternativo. Con un sonido contundente y generacional, La Paloma mezcla intensidad guitarrera, lirismo urbano y un directo que desborda energía y cercanía.

dani dicostas Con un universo sonoro propio, dani dicostas transita entre el pop experimental, la electrónica melancólica y la producción minuciosa. Su música, tan delicada como atmosférica, invita a un viaje sensorial donde coexisten vulnerabilidad y belleza. Presentará su álbum recién publicado, Amores pasajeros.

Las Petunias Frescura, actitud y melodías que enganchan. Las Petunias aportan un pop luminoso y directo que bebe del indie, el bedroom pop y la estética DIY. Con humor, desparpajo y una identidad muy reconocible, representan una nueva sensibilidad dentro del pop alternativo.

Chiquita Movida Con un enfoque irreverente, colorista y lleno de personalidad, Chiquita Movida es una superbanda que fusiona pop, electrónica y muchas cosas mas con una mirada propia. El nuevo proyecto de Rayden, Mediyama, Skiz Siete, Babe, Jhonny y Jona.

Vera Fauna El grupo sevillano desdibuja las fronteras entre psicodelia, pop contemporáneo y sonidos cálidos de espíritu sureño. Con letras evocadoras y una instrumentación envolvente, Vera Fauna ofrece un directo hipnótico que combina emoción y sofisticación.