Club Doppler, el club de lectura de Radio 3

Las librerías son cada vez más espacios de encuentro y diálogo cultural vivos, donde se tejen relaciones entre el público y los imaginarios expresivos de las autoras y autores.

Por esta razón, Efecto Doppler pone en marcha su propio club de lectura, Club Doppler, una serie de programas especiales realizados en directo desde distintas librerías para dialogar con algunas de las escritoras y escritores que más nos inspiran.

Nuestra primera cita será con Lucía Solla Sobral, cuya novela de debut, Comerás flores, editada por Libros del Asteroide, se ha convertido en uno de los fenómenos literarios del momento. Una historia que explora lo que significa ser joven, los espejismos de las relaciones afectivas desiguales o la amistad como refugio.

Contaremos con la actuación en directo de Pedro Pastor en la víspera del lanzamiento de su nuevo disco, 10 Locos Años Descalzos, donde cuenta con las colaboraciones de Silvio Rodríguez, Rozalén, Chico César, Monsieur Periné o el Kanka. Con canciones como "Amar", en busca de formas de amar más honestas y libres, nos hablará de las ideas detrás de este nuevo trabajo.

La cita será en la librería Traficantes de Sueños (C/ Duque del Alba, 13), en el centro de Madrid, estejueves 5 de febrero en directo desde las 20.00h y con acceso libre hasta completar aforo. Además, sortearemos camisetas de Club Doppler entre aquellos que intervengan en el diálogo con Lucía. ¡Te esperamos!