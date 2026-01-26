'Oreja de perro', el nuevo podcast que te recomienda libros en función de tu estado de ánimo
- Cada entrega se centra en una situación y la aborda a partir de un título principal y una entrevista en profundidad
- Fanzines, cómics, novelas, poemarios... en este espacio no mandan las novedades, sino los libros que dejan marca
Si alguna vez te has parado a pensar "y ahora, ¿qué leo?", si crees que no todos los libros casan con todos los estados de ánimo y hay lecturas que te han dejado marca, el nuevo podcast literario de Radio 3 Extra, Oreja de perro, es para ti.
Una oreja de perro es ese doblez que se hace en la esquina de una página. Más allá de la conveniencia, o no, de hacer este tipo de marcas, lo cierto es que hay libros que casi no te dejan alternativa. Libros que te obligan a parar, a volver atrás, a marcar un párrafo porque algo se te ha movido dentro. Son libros que no se leen en línea recta; libros que te dejan huella. Y eso es lo que vas a encontrar en este podcast literario: un espacio en el que hablaremos de lecturas que incomodan, que descolocan, que tocan el cuerpo y el ánimo... que despiertan la curiosidad.
Cada sábado, conducido por Irene Rivas en Radio 3 Extra, podrás encontrar un episodio que parte de una obra principal y se abre a otras lecturas, conversaciones y hallazgos al margen. Entrevistas, recomendaciones y joyas ocultas que dialogan entre sí. Porque leer es también trazar constelaciones.
Un primer episodio que no pide permiso
La primera entrega de Oreja de perro se adentra en 'Cuerpos para odiar', de Claudia Rodríguez, editado por Barrett. Un libro frontal, incómodo, feroz. Un texto que habla del cuerpo como territorio político, del odio aprendido, de la violencia estructural que atraviesa ciertas existencias. Un libro que no se puede leer con distancia, que sirve de homenaje y reconocimiento a una voz única que no debería apagarse jamás.
A partir de ahí, el episodio se abre a otros hallazgos literarios que amplían y tensan la conversación. Desde 'La mala costumbre' de Alana S. Portero (Seix Barral) a 'Teoría King Kong' de Virginie Despentes (Random House) o 'El bebé verde: Infancia, transexualidad y héroes del pop' de Roberta Marrero.
Oreja de perro no busca dictar lecturas ni levantar un canon. Propone otra forma de acercarse a los libros: leer despacio, leer con el cuerpo, sabiendo que a veces una página doblada dice más que un subrayado perfecto.
Si alguna vez un libro te cambió el ánimo, si has sentido que una lectura te acompañaba días después de cerrarla, si crees que la literatura también puede ser una forma de resistencia, Oreja de perro es tu sitio.