'Oreja de perro', el nuevo podcast que te recomienda libros en función de tu estado de ánimo

Si alguna vez te has parado a pensar "y ahora, ¿qué leo?", si crees que no todos los libros casan con todos los estados de ánimo y hay lecturas que te han dejado marca, el nuevo podcast literario de Radio 3 Extra, Oreja de perro, es para ti.

Una oreja de perro es ese doblez que se hace en la esquina de una página. Más allá de la conveniencia, o no, de hacer este tipo de marcas, lo cierto es que hay libros que casi no te dejan alternativa. Libros que te obligan a parar, a volver atrás, a marcar un párrafo porque algo se te ha movido dentro. Son libros que no se leen en línea recta; libros que te dejan huella. Y eso es lo que vas a encontrar en este podcast literario: un espacio en el que hablaremos de lecturas que incomodan, que descolocan, que tocan el cuerpo y el ánimo... que despiertan la curiosidad.

Cada sábado, conducido por Irene Rivas en Radio 3 Extra, podrás encontrar un episodio que parte de una obra principal y se abre a otras lecturas, conversaciones y hallazgos al margen. Entrevistas, recomendaciones y joyas ocultas que dialogan entre sí. Porque leer es también trazar constelaciones.