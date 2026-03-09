'El resto es ruido' en el Premio Ruido

Este jueves 12 de marzo se entrega en la Sala Berlanga de Madrid el Premio Ruido al mejor álbum nacional de 2025. Este galardón lo otorga la PAM (Periodistas Asociados de Música) desde 2015 y en el palmarés hay nombres como Niño de Elche, María José Llergo, Bronquio con Rocío Márquez, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Maria Arnal i Marcel Bagès o Alcalá Norte, los últimos ganadores. Los artistas que más veces lo han conseguido son Triángulo de Amor Bizarro y Rosalía, ambos con dos entorchados cada uno.

Radio 3 ofrece un especial de El resto es ruido (de 21.00 a 22.00h) desde la misma gala en directo con las actuaciones de Repion, Rufus T. Firefly y shego. Contaremos asimismo con los testimonios de muchos de los asistentes al evento, una suerte de quién es quién en el mundo del periodismo y la música. Al final del programa conoceremos al ganador de esta edición.

Los 12 candidatos al Premio Ruido 2025 son:

- Amaia: Si abro los ojos no es real (Universal Music)

- Carlos Ares: La boca del lobo (BMG)

- Frente Abierto: Guerra a todo eso (Universal)

- FUET!: Make It Happen (Estudio Mazmorra)

- Guitarricadelafuente: Spanish Leather (Sony Music)

- Pumuky: No sueltes lo efímero (Pumuky)

- Repion: 201 (Mushroom Pillow)

- ROSALÍA: LUX (Columbia Records, Sony Music)

- Rufus T. Firefly: Todas las cosas buenas (Lago Naranja Records, Altafonte)

- rusowsky: DAISY (rusia-IDK, Warner Music)

- shego: No lo volveré a hacer (Ernie Records, Altafone)

- Valeria Castro: el cuerpo después de todo (Valeria Castro, Warner Music)