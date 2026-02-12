Noches del Botánico 2026: cartel completo del décimo aniversario

Noches del Botánico celebrará su décimo aniversario del 3 de junio al 31 de julio en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense de Madrid. Un total de 54 conciertos y más de 60 artistas que darán forma a una edición clave en la historia del ciclo, por el que ya han pasado más de un millón de asistentes a lo largo de esta década.

Tras el primer avance de programación anunciado en diciembre con 16 conciertos —al que posteriormente se sumaron Shinova, Antoñito Molina y ahora lo hacen nuevas fechas para Rigoberta Bandini, Love Of Lesbian, Jean - Michel Jarre y Danny Elfman—, el ciclo llega ahora al anuncio de su cartel completo con más de 65.000 entradas vendidas y 9 shows agotados, entre los que destacan Rick Astley, ZZ Top, Zaz, Belle & Sebastian o Diana Krall. Un hito sin precedentes en las nueve ediciones anteriores, que continúa amplificando la conexión del festival con una audiencia fiel y diversa.

Cartel completo de Noches del Botánico 2026

Además de seguir, un año más, fiel a su compromiso por el eclecticismo, la calidad artística y una propuesta de festival concebida tanto para el disfrute del público como para el de los propios artistas, el décimo aniversario de Noches del Botánico va más allá de una programación: es una verdadera celebración con quienes han hecho historia en este escenario en momentos inolvidables. Por eso regresan artistas que ya son de la casa y que vuelven a un escenario que ha formado parte de sus grandes shows —como Rubén Blades, Tom Jones, Van Morrison, Nile Rodgers & Chic, Snarky Puppy, Pat Metheny, o LP— en fechas tan señaladas y especiales para el festival.

A esta celebración se suman también grandes nombres que debutan en suelo complutense como Garbage, John Legend, OMD, The Kooks, el proyecto Beat de Tony Levin, Adrian Belew, Danny Carey y Steve Vai, Jeff Goldblum o la energía electrónica de Tomora, entre muchos otros. El viaje sonoro del décimo aniversario se expande hacia Latinoamérica con Babasonicos, El Zar, María Becerra, Cultura Profética, Gilsons, Lasso, Elvis Crespo y Silvestre y La Naranja, potencia la presencia nacional con M-Clan, Veintiuno, Pablo López o Marta Santos, y reserva un espacio esencial para las raíces con Yerai Cortés y el homenaje al Omega de Enrique Morente y Largatija Nick, encargado de inaugurar esta edición tan especial.