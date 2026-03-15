Guerra de Irán, última hora en directo: La OMS denuncia la muerte de 14 sanitarios en 24 horas en el Líbano
La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 16 días, en los que han muerto más de 2.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 826 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.
Estas son las últimas novedades:
- Israel y el Líbano mantendrán conversaciones directas en los próximos días
- Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz
- Israel ordena evacuar los suburbios de Beirut y pide a los vecinos "no regresar hasta nuevo aviso"
- Israel declara que la guerra contra Irán entra en "su fase decisiva"
- Irán denuncia que 56 lugares históricos han sufrido daños en los ataques de EE.UU. e Israel
- El jefe del Pentágono afirma que el nuevo líder de Irán está herido y “probablemente desfigurado”
Guerra de Irán, última hora en directo
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Starmer podría enviar miles de drones al Oriente Medio.
El primer ministro británico, Keir Starmer, podría enviar miles de drones interceptores a Oriente Medio, informó el sábado The Telegraph. Según el periódico, responsables militares están estudiando si el sistema interceptor ‘Octopus’, un dron antidrones fabricado en el Reino Unido para que Ucrania lo utilice contra Rusia, podría emplearse también para reforzar las defensas británicas frente a los drones Shahed iraníes.
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“Los Emiratos Árabes Unidos tienen ‘derecho a defenderse’ contra los ataques iraníes, pero siguen optando por ‘la contención’, declaró el sábado por la noche en X el asesor del presidente emiratí, Anwar Gargash.
‘Los Emiratos Árabes Unidos tienen derecho a defenderse de esta agresión terrorista que se les impone, pero continúan dando prioridad a la razón y la lógica, actuando con contención y buscando una salida tanto para Irán como para la región’, escribió. Los Emiratos ‘han realizado esfuerzos sinceros hasta el último momento para servir de mediadores entre Washington y Teherán con el fin de evitar esta guerra’, añadió.”
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La OMS denuncia la muerte de 14 sanitarios en 24 horas en el Líbano
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha denunciado la muerte de 14 trabajadores sanitarios en el sur del Líbano en las últimas 24 horas. Tras corroborar información con distintas fuentes, la OMS ha dicho que 12 médicos, paramédicos y enfermeros perdieron la vida en un ataque perpetrado a última hora del viernes contra un centro de atención primaria de Bourj Qalaouiyeh.
Apenas unas horas antes, dos paramédicos perdieron la vida en ataques contra un centro sanitario en Al Sowana. "Estos incidentes ponen de relieve el continuo ataque al sistema sanitario del Líbano, que es crucial para las poblaciones a las que atiende", ha dicho el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Desde el 2 de marzo, cuando empezó el nuevo enfrentamiento armado entre la milicia chií Hizbulá e Israel, vinculado con la guerra en Irán, la OMS ha verificado 27 ataques contra la atención sanitaria en el Líbano. En esos actos armados han muerto en total 30 personas y 35 han resultado heridas.
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Buenas noches, continuamos con la última hora de la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.