Guerra de Irán, última hora en directo: La OMS denuncia la muerte de 14 sanitarios en 24 horas en el Líbano

La guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 16 días, en los que han muerto más de 2.000 personas en los países afectados. Los ataques y el fuego cruzado siguen sin cesar, mientras el conflicto se intensifica en el Líbano, donde ya hay 826 muertos y más de 800.000 desplazados. También en el estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico, donde varios cargueros han sido atacados en las últimas horas. El cierre del estrecho ha provocado un aumento del precio de petróleo y gas, pese a que la Agencia Internacional de la Energía ha acordado liberar barriles de sus reservas estratégicas.

Estas son las últimas novedades:

Israel y el Líbano mantendrán conversaciones directas en los próximos días

Trump propone una misión naval internacional para reabrir el estrecho de Ormuz

Israel ordena evacuar los suburbios de Beirut y pide a los vecinos "no regresar hasta nuevo aviso"

Israel declara que la guerra contra Irán entra en "su fase decisiva"

Irán denuncia que 56 lugares históricos han sufrido daños en los ataques de EE.UU. e Israel

El jefe del Pentágono afirma que el nuevo líder de Irán está herido y “probablemente desfigurado”