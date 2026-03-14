La FIA anuncia el aplazamiento de los Grandes Premios de F1 de Bahrein y Arabia Saudí por la inseguridad en la zona
- El clima de inseguridad por el conflicto generado en Oriente Medio obligan el aplazamiento de las pruebas
- La F1 no tendrá ninguna prueba en abril tras ''considerar varias opciones''
La Fórmula 1 se tomará un largo respiro en abril tras anunciar el aplazamiento de los Grandes Premios de la F1 de Bahrein y Arabia Saudí que en un principio se iban a celebrar el próximo mes. El clima de inseguridad en Oriente Medio sigue escalando y países como Catar han detenido sus competiciones deportivas, incluida la Superliga, que aún sigue en el aire, por lo que la FIA ha decidido que no es seguro correr en menos de un mes en esa zona.
En el anuncio, que fue dado casi a la par por al FIA y la F1, se confirma que durante los últimos días se han considerado muchas alternativas, pero que finalmente estas dos pruebas se posponen y ninguna ocupará su lugar en el segundo mes de Mundial en la F1.
Tiempo para el trabajo de Aston Martin y Williams
Si bien es una mala noticia este aplazamiento, se puede decir que a los españoles no les viene tan mal. Ni Williams ni Aston Martin han dado con la tecla en esta nueva reglamentación y ahora se enfrentarán a otra 'mini pretemporada' con muchas cartas descubiertas en la que buscarán acercarse al nivel de Mercedes, claros dominadores hasta el momento de la temporada.