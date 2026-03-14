La FIA anuncia el aplazamiento de los Grandes Premios de F1 de Bahrein y Arabia Saudí por la inseguridad en la zona

La Fórmula 1 se tomará un largo respiro en abril tras anunciar el aplazamiento de los Grandes Premios de la F1 de Bahrein y Arabia Saudí que en un principio se iban a celebrar el próximo mes. El clima de inseguridad en Oriente Medio sigue escalando y países como Catar han detenido sus competiciones deportivas, incluida la Superliga, que aún sigue en el aire, por lo que la FIA ha decidido que no es seguro correr en menos de un mes en esa zona.

En el anuncio, que fue dado casi a la par por al FIA y la F1, se confirma que durante los últimos días se han considerado muchas alternativas, pero que finalmente estas dos pruebas se posponen y ninguna ocupará su lugar en el segundo mes de Mundial en la F1.