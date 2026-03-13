El lío de la Finalissima, a tan solo 14 días de jugarse: la RFEF quiere el Bernabéu; la AFA, el Monumental
- En principio, el partido debía disputarse el 27 de marzo en Doha (Catar)
- El partido entre España y Argentina, en La 1 y RTVE Play
Pasan los días y la decisión sobre dónde se jugará la Finalissima sigue en el aire. La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irak ha generado un clima de inseguridad en todo Oriente Medio que compromete disputar con seguridad un partido de este calado.
Catar, implicado indirectamente al tener bases de Estados Unidos, ha visto pasar misiles por su espacio aéreo y el país ha interrumpido las competiciones deportivas en el país. A dos semanas del partido entre España y Argentina, parece ya improbable por no decir imposible que el partido se dispute en Doha.
El Bernabéu y el Monumental, nuevas opciones
Ante la incertidumbre, la RFEF y la AFA han 'barrido para casa' ante la posibilidad de albergar esta Finalissima. Casualmente, los dos lugares elegidos son los protagonistas de la Copa Libertadores 2018. La final Boca - River, cuyo segundo partido no pudo disputarse en Buenos Aires, tuvo que ser reprogramado para ser disputado en el Santiago Bernabéu, hasta la fecha el único partido de la Libertadores en ser disputado fuera de América.
Los disturbios ocasionados en aquella final aún resuenan, pero el 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, se mostró con confianza para llevar este partido entre España y Argentina a Buenos Aires: ''España quiere que se juegue allí la Finalissima, pero yo quiero el Monumental''
Un problema 'heavy metal'
El principal contra para que el Monumental sea la sede de este partido es ni más ni menos que AC/DC. La legendaria banda tocará en el Monumental el 27 de marzo, fecha inicialmente prevista para la final. La opción sería cambiarlo de día, visto que el amistoso de España ante Egipto el día 30 también en Catar parece que no se disputará.
Como es obvio, pocos más huecos les queda a ambas selecciones antes de disputar el Mundial de verano de 2026, donde ambas selecciones podrían cruzarse antes de lo esperado si una de las dos tropieza en la fase de grupos y queda segunda.
Pese a que el partido es en apenas dos semanas, de momento la UEFA, la AFA y la RFEF se están tomando con calma tomar una decisión. De momento parece que lo único claro es que la fecha se sigue manteniendo, por lo que la opción del Bernabéu crece mucho por delante de la opción del Monumental.