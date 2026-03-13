El lío de la Finalissima, a tan solo 14 días de jugarse: la RFEF quiere el Bernabéu; la AFA, el Monumental

Pasan los días y la decisión sobre dónde se jugará la Finalissima sigue en el aire. La guerra entre Israel, Estados Unidos e Irak ha generado un clima de inseguridad en todo Oriente Medio que compromete disputar con seguridad un partido de este calado.

Catar, implicado indirectamente al tener bases de Estados Unidos, ha visto pasar misiles por su espacio aéreo y el país ha interrumpido las competiciones deportivas en el país. A dos semanas del partido entre España y Argentina, parece ya improbable por no decir imposible que el partido se dispute en Doha.

El Bernabéu y el Monumental, nuevas opciones Ante la incertidumbre, la RFEF y la AFA han 'barrido para casa' ante la posibilidad de albergar esta Finalissima. Casualmente, los dos lugares elegidos son los protagonistas de la Copa Libertadores 2018. La final Boca - River, cuyo segundo partido no pudo disputarse en Buenos Aires, tuvo que ser reprogramado para ser disputado en el Santiago Bernabéu, hasta la fecha el único partido de la Libertadores en ser disputado fuera de América. Los disturbios ocasionados en aquella final aún resuenan, pero el 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, se mostró con confianza para llevar este partido entre España y Argentina a Buenos Aires: ''España quiere que se juegue allí la Finalissima, pero yo quiero el Monumental''