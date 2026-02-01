Malas noticias para la Selección: Mikel Merino pasará por el quirófano y peligra el Mundial

El español Mikel Merino, del Arsenal, pasará por el quirófano por una lesión en el pie por la que peligra el resto de la temporada. Merino es uno de los jugadores clave para Luis de la Fuente y uno de los máximos goleadores de España en 2025, por lo que es parte clave en los esquemas del combinado nacional de cara al Mundial 2026.

El futbolista español se lesionó la semana pasada en la derrota contra el Manchester United y no estuvo entre semana contra el Kairat Almaty ni este sábado en la victoria contra el Leeds United.

En un comunicado, el Arsenal confirmó que el vasco se va a someter a una operación y que estará fuera de los terrenos de juegos durante un "periodo extenso". El problema es en un hueso del pie derecho.

El objetivo del Arsenal es que Merino esté de vuelta a los entrenamientos antes de que acabe la temporada. "Todo el mundo apoya a Mikel para asegurarse de que está de vuelta lo antes posible", añadió el club en dicho comunicado.

La duda, más allá de disputar el final de temporada con el Arsenal, con el que puede ganar la Premier League y varios títulos más, es si podrá llegar al Mundial en plenas condiciones. En la pasada Eurocopa 2024 ya fue clave al anotar un gol en el minuto 119 a Alemania en cuartos de final para dar el pase a España.