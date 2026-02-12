Croacia, Inglaterra y Chequia, rivales de España en la próxima Nations League

Croacia, Inglaterra y Chequia será los rivales de la selección española masculina de fútbol en la fase de grupos de la Nations League 2026 / 2027.

La selección de Luis de la Fuente ha quedado encuadrada en el grupo 3 de la Liga A, la que reúne a los 16 mejores combinados del continente.

Este torneo tomará en septiembre el relevo del Mundial, que se disputa este verano en Norteamérica. Y como gran novedad, la primera ventana abarcará cuatro partidos en 14 días entre finales de septiembre y primeros de octubre, con lo que se concentrará la primera fase en solo dos concentraciones --la segunda será en noviembre--, en vez de en tres como hasta ahora.

Los primeros dos equipos clasificados de cada grupo disputarán los cuartos de final de la competición en marzo de 2027. Los terceros jugarán un play-off por la permanencia y los cuartos descienden a la Liga B.