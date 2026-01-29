La RFEF elige Chattanooga como sede de la selección española para la primera fase del Mundial de fútbol

La selección española masculina de fútbol ya tiene base para sus encuentros de la fase de grupos del próximo Mundial. El evento, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá el próximo verano, ha deparado que los dos primeros partidos de España sean en Atlanta.

Por ello, la RFEF ha elegido la ciudad de Chattanooga, en el Estado de Tennessee (EEUU) como base para los partidos de la fase de grupos, según ha informado en un comunicado.

De unos 190.000 habitantes, está a unos 167 km de Atlanta, donde España disputa sus dos primeros encuentros, contra contra Cabo Verde y Arabia Saudí los días 15 y 21 de junio respectivamente. Cerrará la fase contra Uruguay en Guadalajara, en México, el día 27.

Aparte del hotel de concentración, la ciudad de Chattanooga cuenta con las instalaciones de Baylor School, que están catalogadas entre las mejores de EEUU y ya ofrecieron sus servicios durante el Mundial de Clubes de la FIFA al Auckland City FC de Nueva Zelanda, recuerda la RFEF.