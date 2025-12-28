Luis de la Fuente, en RTVE: " Yo respeto a los clubes y, de igual manera, exijo que se respete a la Selección"

El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha sido entrevistas en exclusiva en el Telediario de TVE, donde ha analizado la actualidad de España, sin dejarse nada en el tintero. El míster ha vuelto a pedir respeto hacia la Selección después de estos meses de polémica tras la lesión de Lamine Yamal en la primera ventana de clasificación al Mundial y la posterior crítica de su entrenador en el Barcelona, Hansi Flick.

"Cuando estás en la máxima competición, en la máxima exigencia, tienes que poner siempre a los jugadores que crees que van a sacar adelante los compromisos importantes en los clubes o en la selección; hay que entender eso con normalidad y con respeto. Yo respeto lo que se hace en los clubes, como no puede ser de otra manera. De igual manera, exijo que se respete lo que se hace en la Selección", ha reflexionado el entrenador riojano sobre la tensión con el Barcelona por el joven jugador.

Cabe recordar, que tras la lesión que se produjo Lamine Yamal en la primera ventana del mes de septiembre, De la Fuente lo llamó por dos veces en las siguientes dos ventanas y en ambas estuvo ausente.

La primera por una lesión que comunicó el Barcelona tras la disputa de un partido de Champions ante el PSG y la segunda, la que más polémica dejó, tras no poder acudir a pesar de estar convocado porque el club azulgrana le sometió a un tratamiento para su pubalgia el mismo día que tenía que concentrarse con la Roja, sin avisar a los servicios médicos de la RFEF.

Lamine también se perdió esa ventana, clave para la clasificación de España al Mundial 2026, por tener que guardar entre siete y diez días de reposo para recuperarse de dicho tratamiento. El inconveniente produjo el episodio más tenso de la temporada, hasta la fecha, entre la Federación y el Barça.