Luis de la Fuente, en RTVE: " Yo respeto a los clubes y, de igual manera, exijo que se respete a la Selección"
- El seleccionador español de fútbol ha sido entrevistado en exclusiva en el Telediario de TVE
- De la Fuente ha dicho que el Mundial "es una responsabilidad muy grande", pero lo vive "con normalidad"
El seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, ha sido entrevistas en exclusiva en el Telediario de TVE, donde ha analizado la actualidad de España, sin dejarse nada en el tintero. El míster ha vuelto a pedir respeto hacia la Selección después de estos meses de polémica tras la lesión de Lamine Yamal en la primera ventana de clasificación al Mundial y la posterior crítica de su entrenador en el Barcelona, Hansi Flick.
"Cuando estás en la máxima competición, en la máxima exigencia, tienes que poner siempre a los jugadores que crees que van a sacar adelante los compromisos importantes en los clubes o en la selección; hay que entender eso con normalidad y con respeto. Yo respeto lo que se hace en los clubes, como no puede ser de otra manera. De igual manera, exijo que se respete lo que se hace en la Selección", ha reflexionado el entrenador riojano sobre la tensión con el Barcelona por el joven jugador.
Cabe recordar, que tras la lesión que se produjo Lamine Yamal en la primera ventana del mes de septiembre, De la Fuente lo llamó por dos veces en las siguientes dos ventanas y en ambas estuvo ausente.
La primera por una lesión que comunicó el Barcelona tras la disputa de un partido de Champions ante el PSG y la segunda, la que más polémica dejó, tras no poder acudir a pesar de estar convocado porque el club azulgrana le sometió a un tratamiento para su pubalgia el mismo día que tenía que concentrarse con la Roja, sin avisar a los servicios médicos de la RFEF.
Lamine también se perdió esa ventana, clave para la clasificación de España al Mundial 2026, por tener que guardar entre siete y diez días de reposo para recuperarse de dicho tratamiento. El inconveniente produjo el episodio más tenso de la temporada, hasta la fecha, entre la Federación y el Barça.
El siguiente objetivo, la 'Finalíssima'
Pero polémicas aparte y con el billete a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, lo que más le preocupa al seleccionador español es la mala racha de lesiones de jugadores importantes dentro del plantel. A la de Lamine ha habido que sumar la de Nico Williams, Dani Carvajal, Rodrigo o Dani Olmo; jugadores imprescindibles para las aspiraciones de éxito de España, a pesar de contar con un equipo solvente, como se ha demostrado en la fase de clasificación.
"Tenemos un bloque consolidad, un bloque sólido y un equipo reconocible. Está siendo un año especialmente duro porque tenemos muchísimas lesiones de todo tipo. Si se produjeran en marzo, abril o mayo, eso sí que sería un problema. Hoy el problema es que hay lesión, pero que hay tiempo para recuperarlas", ha aseverado De la Fuente en su entrevista exclusiva en el Telediario.
España, que lleva 30 partidos sin conocer la derrota, conoció el pasado 5 de diciembre a sus rivales del grupo en la primera fase del Mundial, donde se medirá, en este orden, a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Cuestionado sobre si ya se ha estudiado a su inédito rival en el debut mundialista de la Selección, Luis de la Fuente ha dejado claro que el siguiente objetivo es la 'Finalissima' de marzo ante Argentina, la vigente campeona del Mundo y de la Copa América.
"No te mentiría si dijera que los tengo ya perfectamente estudiados. Todos tenemos todo estudiado, pero tenemos que centrarnos en lo más inmediato y lo más inmediato es preparar el partido contra Argentina", ha destacado el míster.
Además, sobre haber caído en un grupo asequible, donde solo los charrúas pueden complicar, a priori, las cosas a España, el seleccionador ha desvelado que lo que más le preocupaba "eran las distancias, no los rivales". "Atlanta es un gran estadio y es cerrado; con condiciones climatológicas favorables también. En ese sentido, estamos muy satisfechos".
Para concluir la entrevista en exclusiva en RTVE, Luis de la Fuente ha dejado claro que el Mundial, a pesar de ser "una responsabilidad abrumadora", lo afronta "con mucha normalidad". "Me quedo con el aspecto más amable, que es la ilusión que me ha generado el ver a un país volcado con su selección", ha finalizado.